Bendodo, sobre Adamuz: "No fue un accidente, fue una negligencia del Gobierno"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciado este sábado que la tragedia de los trenes ocurrida en Adamuz (Córdoba) el pasado día 18 "no fue un accidente, fue una negligencia del Gobierno", por lo que ha vuelto a reclamar la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Bendodo, que ha participado en un acto con diputados y senadores malagueños del PP, ha criticado "la negligencia" en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y ha considerado que Puente debería haber dimitido el mismo día del accidente o ser cesado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha expuesto que el dinero del mantenimiento de las vías el "gobierno corrupto" se lo ha gastado "en cuestiones poco recomendables", entre las que ha citado "colocar a las sobrinas" del que fue secretario de Organización del PSOE y ministro José Luis Ábalos.

Ausencia del funeral de Estado en Huelva

Ha lamentado que Sánchez no fuera al funeral del pasado jueves en Huelva para "darle la cara a las víctimas", algo que ha contrapuesto a que se reúna "con los herederos de ETA": "Es un presidente sin corazón", ha dicho.

Ha manifestado que la alta velocidad ya no existe en España porque "se la ha cargado" Sánchez. El país, según Bendodo, ha pasado de ser referente en ese aspecto a ser ahora "referente de la alta mediocridad".

También ha rechazado que el ministro Puente no fuera al funeral y ha opinado que "cuesta creer" que su antecesor José Luis Ábalos hubiera sido "tan insensible" como él, aunque ha resaltado que ambos han tenido "al mejor maestro, que es Pedro Sánchez".

Críticas a Montero

Bendodo, además, ha tenido palabras para la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a la que le ha dicho que si quiere ser "creíble" para los andaluces debe ser la primera que pida la dimisión de Puente.

Los populares malagueños han preparado una batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso y en el Senado para que el Gobierno diga "la verdad" sobre los problemas de la red ferroviaria en la provincia, ya que ha denunciado que en 2025 sufrió un problema cada 48 horas.