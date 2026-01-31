Críticas
Bendodo, sobre Adamuz: "No fue un accidente, fue una negligencia del Gobierno"
El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, ha responsabilizado al Gobierno de la negligencia en el accidente de tren de Adamuz, por lo que exige la dimisión del ministro Óscar Puente
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciado este sábado que la tragedia de los trenes ocurrida en Adamuz (Córdoba) el pasado día 18 "no fue un accidente, fue una negligencia del Gobierno", por lo que ha vuelto a reclamar la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Bendodo, que ha participado en un acto con diputados y senadores malagueños del PP, ha criticado "la negligencia" en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y ha considerado que Puente debería haber dimitido el mismo día del accidente o ser cesado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ha expuesto que el dinero del mantenimiento de las vías el "gobierno corrupto" se lo ha gastado "en cuestiones poco recomendables", entre las que ha citado "colocar a las sobrinas" del que fue secretario de Organización del PSOE y ministro José Luis Ábalos.
Ausencia del funeral de Estado en Huelva
Ha lamentado que Sánchez no fuera al funeral del pasado jueves en Huelva para "darle la cara a las víctimas", algo que ha contrapuesto a que se reúna "con los herederos de ETA": "Es un presidente sin corazón", ha dicho.
Ha manifestado que la alta velocidad ya no existe en España porque "se la ha cargado" Sánchez. El país, según Bendodo, ha pasado de ser referente en ese aspecto a ser ahora "referente de la alta mediocridad".
También ha rechazado que el ministro Puente no fuera al funeral y ha opinado que "cuesta creer" que su antecesor José Luis Ábalos hubiera sido "tan insensible" como él, aunque ha resaltado que ambos han tenido "al mejor maestro, que es Pedro Sánchez".
Críticas a Montero
Bendodo, además, ha tenido palabras para la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a la que le ha dicho que si quiere ser "creíble" para los andaluces debe ser la primera que pida la dimisión de Puente.
Los populares malagueños han preparado una batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso y en el Senado para que el Gobierno diga "la verdad" sobre los problemas de la red ferroviaria en la provincia, ya que ha denunciado que en 2025 sufrió un problema cada 48 horas.
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
- La nueva ley de turismo de Andalucía contemplará multas de hasta 600.000 euros a las viviendas turísticas irregulares
- Andalucía alcanzará la alerta máxima por polen de gramíneas en los próximos días