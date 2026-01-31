La Fiscalía pide una "definición más clara" de acoso y ciberacoso en la ley de menores

La Fiscalía ha solicitado “una definición más clara” de acoso y ciberacoso dentro de la norma que regula los delitos cometidos por los menores de edad. El mensaje lo ha trasladado el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en el marco de la celebración del Convivencia en la Era Digital Andalucía frente al acoso, que tiene lugar en Córdoba. Cabe recordar que en España, los menores de 18 años no se rigen por el Código Penal ordinario, sino por la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor. Dentro de esa ley, la responsabilidad jurídica ya va referida específicamente a la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas por el Código Penal. Según ha concretado Nieto, ni el acoso o bullying escolar, así como el ciberacoso, vienen definidos de forma concreta en la norma, lo que “crea serios problemas para afrontar estos casos”.

Asistentes a uno de los coloquios del congreso Convivencia en la Era Digital Andalucía frente al acoso. / Manuel Murillo

Sobre los casos de menores atendidos en el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) cómo víctimas de delitos, (de cualquier delito no solo acoso), Nieto ha especificado que han sido más de 400. El dato demuestra, ha dicho el consejero, “una estabilización” tras haberse confirmado crecimientos en años anteriores.

Proteger al acosado y reinsertar al acosador

Para Nieto, una de las claves del trabajo que se hace en torno al acoso escolar es el conseguir herramientas para “proteger al acosado y reinsertar al acosador” y no pensar, únicamente, “en la medida punitiva” para un infractor que es un niño o un adolescente. En este punto, el consejero de Justicia cree que la clave está en que los acosadores “se den cuenta de que lo han hecho y de que en la sociedad hay límites”.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto. / Manuel Murillo

Sobre esa reinserción, Nieto ha asegurado que tanto en los centros de internamiento como en aquellos casos con penas de medio abierto, “la reinserción tiene un porcentaje muy alto”. Con todo ello, el consejero considera que para que todo esto se consiga se precisa del “esfuerzo de toda la comunidad educativa, incluyendo a las familias”. Según Nieto, “las familias no pueden volcar toda la responsabilidad en el sistema educativo” y ha abogado por, entre otras cosas, controlar, por ejemplo, el uso que hacen los menores de los teléfonos móviles, un objetivo que ha calificado como de “arma mortal” en algunas ocasiones.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, ha avanzado algunos de los temas que se tratan en la última jornada del congreso. En este caso, acudirá el representante de Uniced en materia de los derechos digitales de la infancia y una investigadora de la Universidad de Sevilla (US) para hablar sobre los efectos de lo digital en el rendimiento escolar.

Loles López, María del Carmen Castillo, José Antonio Nieto y Adolfo Molina. / MANUEL MURILLO

En esta jornada también ha estado presente la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, quien ha insistido en la necesidad de que “todos nos impliquemos” para abordar el problema del acoso escolar, un asunto que, ha advertido, “desgraciadamente, se lleva vidas”.