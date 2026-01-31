Temporal en Andalucía: más de 4.000 incidencias y 22 carreteras cortadas

El temporal que azota Andalucía desde el martes ha provocado ya más de 4.000 incidencias y mantiene 22 carreteras cortadas, según el último balance difundido por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las borrascas Joseph y Kristin, que sucedieron a Ingrid, han ocasionado desprendimientos, caídas de árboles y objetos, especialmente durante este sábado, en el que se han registrado 25 incidentes más.

Benamahoma, entre borrascas y cortes: la Junta habilita un paso provisional en la A-372 La carretera A-372, que conecta Benamahoma con Grazalema y El Bosque, ha quedado gravemente dañada por los efectos del temporal que ha azotado Andalucía esta semana. Para evitar que la pedanía quede incomunicada, la Junta de Andalucía ha habilitado un paso provisional de vehículos con horarios restringidos. Paso controlado con franjas horarias El acceso está regulado por barreas de hormigón tipo New Jersey y operativos de emergencia, y solo se permite entre las 7:45 y las 9:30 horas, y de 15:30 a 16:30. Esta medida transitoria, según ha informado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, busca mantener la conexión mientras las condiciones meteorológicas lo permitan. El paso está condicionado a la evolución del talud, que sigue inestable tras los desprendimientos del pasado jueves por la noche, y a la previsión de una nueva borrasca en las próximas horas.

Carreteras cortadas en cinco provincias

Según la DGT, 23 carreteras seguían cerradas este sábado, 13 de ellas en Cádiz, donde la mayoría presentan anegaciones. También hay cuatro vías cortadas en Granada, tres en Jaén, una en Málaga y otra en Córdoba. Solo una carretera —la AL-5405 en Granada— está bloqueada por nieve.

En Cádiz, las carreteras afectadas incluyen la CA-3110, CA-3113, CA-3104, CA-6200, y otras situadas en Olvera, Bornos, El Guijo, Jerez de la Frontera y Torre-Alhaquime.

En Granada, las vías cortadas por acumulación de agua son la A-4026 (Pinos-Genil), A-336 (Anzola) y GR-4402 (Huétor-Tájar).

Avisos activos y espacios naturales cerrados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos naranjas por viento y fenómenos costeros en Almería y Granada, mientras la Sala Coordinadora 112 ha informado del cierre de zonas emblemáticas en la Sierra de Grazalema (Cádiz).

Entre los espacios naturales cerrados figuran el río Majaceite, el arroyo Bocaleones, Garganta Verde y Llanos de Rabel, por riesgo de desbordamiento y desperfectos en los senderos. También han sido clausurados otros tramos como El Torreón, El Pinsapar, Llanos del Berral y el Tesorillo, por el corte de la carretera A-372 entre El Bosque y Grazalema.