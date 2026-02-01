Un eclipse total de sol y otro anular: Andalucía vivirá tres eclipses solares entre 2026 y 2028

Andalucía será "testigo privilegiado", más de un siglo después del último fenómeno similar, de un acontecimiento extraordinario: tres eclipses solares consecutivos en apenas tres años, un hecho inédito en la Península Ibérica desde el 17 de abril de 1912. El denominado "trío ibérico de eclipses" comenzará en agosto de 2026 y culminará en enero de 2028. Dos de ellos serán eclipses totales de sol y el tercero, anular, momento en el que la Luna deje visible un brillante anillo de fuego alrededor del sol.

Astrónomos, divulgadores y aficionados ya tienen marcada en rojo estas fechas. Andalucía, por su posición geográfica, será uno de los mejores lugares del planeta para vivirlos y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ya se está preparando para este trío de eclipses, un acontecimiento excepcional que dejará algún evento astronómico que no volverá a repetirse hasta 2053, ha señalado la Junta a Europa Press.

¿Qué es un eclipse?

Los eclipses solares son eventos astronómicos en los que la luz del sol queda total o parcialmente ocultada por la Luna. Los astrofísicos distinguen entre ocultamientos totales, anulares y parciales en función de la visibilidad del Sol y de su brillo en un determinado lugar y punto concreto. La observación del sol debe realizarse con gafas homologadas, pero incluso con ellas, no se puede mirar el eclipse durante más de 30 segundos de forma consecutiva. Las gafas no sólo se necesitarán en la franja de visibilidad.

¿Cuándo serán los eclipses?

El primer gran evento llegará el 12 de agosto de 2026, con un eclipse total de sol, aunque en Andalucía sólo se verá de forma parcial. No obstante, será el inicio simbólico de una secuencia histórica que atraerá a miles de visitantes y despertará la curiosidad de quienes no hayan observado uno.

Casi un año después, la cita más esperada tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Ese día, la franja de totalidad (zona geográfica donde se podrá observar de forma total) cruzará buena parte del sur andaluz. Cádiz y zonas del sur de Málaga, Granada y Almería, así como Ceuta, quedarán sumidas en penumbra durante varios minutos.

El eclipse tendrá lugar durante la mañana, toda vez que la máxima duración de la totalidad corresponderá a Ceuta con 4 minutos y 48 segundos. En Cádiz, por ejemplo, el eclipse alcanzará su máximo alrededor de las 10,45 horas y la oscuridad durará casi tres minutos.

El broche final llegará el 26 de enero de 2028 al atardecer. Todas las provincias andaluzas quedarán dentro de la franja de anularidad. Esa tarde, la Luna no cubrirá completamente el Sol y creará un anillo luminoso que podrá observarse durante más de dos horas en Sevilla (sobre las 16,34 durante 153 minutos) o Córdoba (un poco más tarde y durante 152 minutos).

Sin eclipses hasta 2053

Después de esa tarde no volverá a verse desde España un eclipse solar total hasta el año 2053. Más allá del impacto científico, los eclipses suponen una oportunidad para acercar la ciencia a la vida cotidiana, despertar vocaciones y también para posicionar a Andalucía como destino de turismo científico y cultural. Por ello, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación se encuentra inmersa en la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para la coordinación general de las actividades a celebrar en torno a los eclipses y que trabajará en coordinación con la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses (CITE).

En Andalucía participarán inicialmente el Real Observatorio de la Armada ubicado en San Fernando (Cádiz), el Observatorio de Calar Alto (Almería), la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica (Granada) y la Fundación Descubre, organismo dependiente de la Consejería de Universidad de la Junta de Andalucía. La Fundación Descubre está preparando ya una batería de actividades pensadas para todos los públicos.

Divulgación de los eclipses

A finales de febrero activará una plataforma digital específica sobre los eclipses que funcionará como punto de referencia con información práctica, contenidos divulgativos y recursos educativos. Además, desde la Junta de Andalucía se trabaja también con ayuntamientos para diseñar programas de actividades que acompañen cada eclipse y que irán desde observaciones colectivas a propuestas culturales y turísticas adaptadas a cada territorio.

La astronomía saldrá también de los observatorios para mantener encuentros con la ciudadanía bajo la actividad denominada 'Cafés con Ciencia', donde los investigadores conversarán con grupos reducidos de ciudadanos en un ambiente distendido. Al mismo tiempo, para los entusiastas del espacio que, sin formación previa en este campo, aspiren a practicar de manera activa el firmamento, se ha organizado un curso de iniciación a la astronomía práctica en nivel cero (observación a simple vista) y nivel avanzado (observación con prismáticos y telescopios no profesionales).

En cuanto a la relación entre el cielo y la cultura también ésta recogerá en la exposición itinerante 'Eclipsarte', en la que Fundación Descubre reunirá más de 40 obras e imágenes históricas acompañadas de explicaciones accesibles mediante códigos QR. Los eclipses sólo duran algunos minutos, pero Andalucía se está preparando para que puedan ser vividos, no como hechos aislados, sino como una experiencia compartida que combinará ciencia, educación, turismo y observación.