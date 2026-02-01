La Junta de Andalucía ingresa 7,9 millones en su sexta subasta de patrimonio

La Junta de Andalucía ha adjudicado en subasta siete inmuebles sin uso, que formaban parte de la sexta subasta de patrimonio público celebrada por la Dirección General de Patrimonio desde 2019, por los que ingresará 7,9 millones de euros.

Entre los lotes adjudicados se encuentra el solar de un antiguo instituto de educación secundaria en Olula del Río (Almería), una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga), dos plazas de garaje en Jaén, dos parcelas de uso residencial en Jerez de la Frontera (Cádiz), la zona de Entrenúcleos en Dos Hermanas (Sevilla), y un complejo industrial sin uso en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), ha informado la Junta en una nota.

Para los lotes ofertados que han quedado desiertos se inicia un periodo durante el cual se podrán vender mediante enajenación directa, si alguna persona o entidad muestra interés por alguno de ellos y se alcanza un acuerdo.

Con la venta de los inmuebles adjudicados en esta sexta subasta de patrimonio, la Junta de Andalucía habrá ingresado 146 millones de euros desde 2019.

Según la Junta, estos inmuebles (y muchos de los que aún no se han vendido) se incorporaron a su patrimonio y "se dejaron sin uso durante los gobiernos socialistas, y suponían una carga importante para el Gobierno andaluz, tanto por su gestión como por los costes derivados de su mantenimiento".

Destino de los ingresos

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha recordado que los ingresos obtenidos por la venta del patrimonio público sin uso, que "sólo generaba coste para la Junta", se destinarán a sufragar los servicios públicos de los andaluces, como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

“Con los 146 millones se pueden pagar más de 557.000 sesiones de quimioterapia, 73.700 operaciones de cataratas, casi 15 kilómetros de autovía, el comedor escolar de 148.000 alumnos durante un año o el sueldo de 1.390 médicos”, ha dicho.

España ha destacado que “el deber de la Administración andaluza es gestionar con eficacia el dinero y el patrimonio de todos los andaluces y la forma en la que administramos ahora es buen ejemplo de ello”, ha dicho.