Funcionarios andaluces podrán cobrar hasta 15.000 euros más en 2030 e igualarse al resto de España

Los funcionarios podrán cobrar hasta 15.000 euros más en 2030. Si en diciembre los sindicatos cerraban un acuerdo histórico para subir los sueldos a los empleados públicos, ahora en enero, el Gobierno andaluz ha pactado con los representantes de los trabajadores los primeros pasos para que sea una realidad. La Junta se invertirá 250 millones de euros entre 2026 y 2030 para adecuar los sueldos al resto de España.

Ambos acuerdos, firmados por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se enmarcan dentro de una renovación en profundidad de la administración pública que lidera el consejero del ramo, José Antonio Nieto. El objetivo es pasar de un modelo estancado en el siglo XX, adaptado a una población mucho menos y sin tecnología, a una del siglo XXI, más ágil y más capaz.

Una de las quejas generalizadas que repetían tanto los funcionarios y como los sindicatos era que los sueldos de los empleados públicos andaluces se situaban muy por debajo de la media de otras comunidades. Es por ello que estas subidas, que suponen las primeras después de casi 20 años, han sido muy celebradas en el sector, que después de numerosas protestas, se equipara al resto del país.

Un cambio "irreversible" en la función pública

Desde el Gobierno andaluz esperan que estos aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores, de los que se beneficiarán miles de funcionarios, se traduzcan después en un mejor trato con el ciudadano. Por ello, entre las claves de sendos pactos están la estabilidad del personal, con el objetivo de reducir la temporalidad a mínimos históricos, y la formación continua de la plantilla.

El acuerdo del 9 de diciembre supone un "salto irreversible", según la Junta, en la situación de los trabajadores públicos. En total, el pacto beneficiará a 65.000 funcionarios y laborales de la administración y termina con las desigualdades históricas del sector público instrumental. El objetivo es impulsar la carrera horizontal y recompensa las carreras de larga duración. Además, aspira a reducir la temporalidad.

Con este primer paso cerrado el pasado 26 de enero, beneficiará a 45.000 trabajadores. Además, sentará las bases de un futuro decreto que regulará estos conceptos. La carrera horizontal podrá solicitarse a partir de abril con carácter retroactivo desde el 1 de enero y será consolidable. Los primeros se conseguirán según los años de servicio y, a partir de ese punto, el progreso dependerá de factores como la formación continua.

¿Cómo se cobran los complementos de la Junta?

Esta retribución se cobrará de forma mensual y permitirá que los empleados públicos promocionen sin tener que cambiar de grupo. Los funcionarios pueden llegar a incrementar su nómina por este concepto hasta 2.587,20 euros anuales en el grupo E, 3.417,86 euros en el C2, 4.290 euros en el C1, 5.148 euros en el grupo B, 6.823,93 euros en el A2 y 10.890 euros anuales en el A1.

Para el mejor funcionamiento de la administración pública la Junta también compensará el desempeño de sus trabajadores que, según el presidente Juanma Moreno, "son y serán el corazón del sistema, por muchos avances tecnológicos que haya". Este modelo viene a sustituir el complemento de productividad y hará que, si los funcionarios reciben una valoración positiva por parte de sus superiores, recibirán una compensación económica.

Noticias relacionadas

El complemento de productividad no se implantará hasta 2029-2030. Cuando este funcione de forma definitiva, los trabajadores lo cobrarán en un pago único y podrá suponer 1.257,56 euros más anuales para los funcionarios del grupo E; 1.471,36 euros para los del grupo C1; 2.337 euros para los del C2; 2.648,59 euros anuales en el grupo B; 3.009,66 euros en el A2; y 4.000 euros para los funcionarios del grupo A1.