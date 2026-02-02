Aprobadas las nuevas ratios de Infantil el próximo curso en Andalucía: 22 alumnos de 3 años y 13 en las aulas mixtas

Ya es oficial. La Junta de Andalucía reducirá a 22 alumnos por aula la ratio que se utilizará para adjudicar plazas en 3 años (primer curso del segundo ciclo de Infantil) a partir del próximo curso 2026/2027. Se trata de una medida ligada a los acuerdos de mejora del sistema educativo firmados en 2025 con sindicatos de la mesa sectorial como IGT, Csif y ANPE. La resolución también endurece los topes en aulas mixtas (13 u 11 escolares, según el tipo de agrupamiento) y prevé excepciones en zonas sin espacio, donde se podría volver a los máximos generales (25 alumnos), con un "refuerzo de plantilla".

Este lunes, se ha publicado en Boja el Decreto 21/2020, de 17 de febrero, donde se oficializa la esperada bajada de ratios que firmaron los sindicatos el pasado mes de julio de 2025. En dicho decreto, se establece que los colegios sostenidos con fondos públicos, es decir, los públicos y concertados, deberán reducir las ratios de las aulas de los alumnos de 3 años a 22 alumnos, es decir, tres alumnos menos por aula. Sin embargo, en las aulas 4 y 5 años, así como en Primaria, se mantiene el "máximo general", que se fija en 25 alumnos por aula.

De acuerdo con el documento publica en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, se trata de una resolución que tiene como objetivo "mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales docentes" tanto de la pública como de la concertada con la intención de ofrecer una atención "más individualizada" para "mejora del aprendizaje" y aliviar la carga para el profesorado.

Un ajuste para niños de 3 años

El cambio no modifica el “techo” general de ratios que contempla la normativa base, sino el número que se tomará como referencia para la oferta inicial de plazas en 3 años dentro del proceso de escolarización. El Decreto 21/2020 establece, con carácter general, que el número máximo de alumnado a considerar por unidad es de 25 en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria (30 en ESO y 35 en Bachillerato). Con la resolución ahora publicada, ese listón se rebaja a 22 específicamente para el procedimiento de admisión en 3 años a partir de 2026/2027.

En el caso de los colegios públicos, la reducción de la ratio obligará a una planificación más fina y ajustada de unidades y refuerzos. Para las escuelas concertadas, este ajuste se enmarca en el Acuerdo Marco para la mejora de la concertada publicado en 2025.

Aulas mixtas: máximo 13 o 11

La resolución también concreta límites en las unidades que agrupan alumnado de distintos cursos. Si en una misma aula se atiende alumnado de diferentes cursos del mismo ciclo o etapa que incluya 3 años, el máximo será de 13; si la unidad mezcla cursos de ciclos o etapas distintas, el tope baja a 11.

Excepciones por falta de espacio y “medidas compensatorias”

El texto incorpora una vía excepcional para las zonas de escolarización con insuficiencia de espacios: si no se pueden autorizar nuevas unidades, se podrá incrementar el número de plazas ofertadas por aula hasta el máximo previsto en el Decreto 21/2020.

Noticias relacionadas

A cambio, la Administración prevé medidas compensatorias de apoyo y refuerzo educativo, vinculadas al aumento de plantilla, y proporcionales a lo que resultaría de aplicar la ratio de 22.