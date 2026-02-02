El comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía se reúne este martes por la borrasca

La Junta de Andalucía reunirá mañana martes al comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía, ante el riesgo de llegada de la borrasca Leonardo "un fenómeno meteorológico adverso" que podría traer lluvias intensas y constantes a partir del martes por la noche ha activado el aviso naranja en Málaga el miércoles.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidirá la reunión, a la que han sido convocados la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y el Guadiana, GREA 112, Protección Civil, 061, Cruz Roja y todas las consejerías de la Junta, ha informado el gobierno andaluz en un comunicado de prensa

La convocatoria se produce después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya avisado de que existe una probabilidad muy alta de precipitaciones persistentes en la mayor parte de Andalucía, después del tren de borrascas de las últimas semanas.

Esta situación llegaría cuando el Plan de Emergencias de Andalucía está activado en fase operativa 1 por riesgo de inundaciones y cuando todos los puntos de la comunidad autónoma están bajo un nivel de alerta, ya sea amarilla, naranja o roja, situación esta última que se da en las sierras de Grazalema y Ronda y en el Campo de Gibraltar.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha advertido en sus canales oficiales de que la situación hidrológica y meteorológica es "extremadamente compleja" en la comunidad autónoma y ha difundido mensajes de precaución y consejos a la ciudadanía ante el riesgo de inundaciones.

La reunión del comité asesor tendrá lugar en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía en Sevilla.

Más de 750 incidencias atendidas en Andalucía

El servicio de emergencias 112 ha gestionado este lunes en Andalucía 758 incidencias, la mayoría debidas a caídas de ramas, árboles, mobiliario urbano, cableado, vallas publicitarias y cartelería por los efectos del temporal, que se acentuará el miércoles, por lo que se pide prudencia a la población.

La provincia más afectada por el temporal en la jornada de hoy ha sido Sevilla, con 314 emergencias coordinadas, seguida de Jaén, donde se han gestionado 178 avisos y Cádiz con 97. Le siguen Granada (90), Córdoba (49), Huelva (19) y Almería (11) según ha informado la Junta.

Desde que comenzara esta concatenación de borrascas el pasado 27 de enero, las salas del 1-1-2 han gestionado 5.462 emergencias, de las que 1.052 han sido en la provincia de Cádiz, 932 en Jaén, en la de Sevilla se han coordinado 931 avisos; le siguen Málaga (721), Granada (714), Almería (451), Córdoba (447) y Huelva (215).

Entre los avisos más destacados de esta tarde se encuentra la caída del techo de una cocina en la localidad de Alcaudete, en Jaén, con una mujer herida evacuada al Hospital de la localidad.

También en Jaén el viento ha causado daños en las instalaciones del complejo deportivo La Salobreja, que ha quedado cerrado al público y un instituto de Estepona se ha desprendido una chapa metálica en la zona del gimnasio.

Carreteras cortada

La Dirección General de Tráfico ha confirmado que 33 carreteras permanecen cortadas, 29 por inundaciones y cuatro por acumulación de hielo y nieve.

La mayoría de los cortes se han producido en vías de la provincia de Cádiz (10), seguida de Jaén (3), Córdoba, Granada y Málaga, con una carretera en cada una de ellas.

Las 10 carreteras cortadas por anegaciones en Cádiz son la CA-3102 a su paso por Jerez, la CA-3104 en Guadalcacín, la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos, CA-3113 la Carretera Al Portal-Los Repastaderos, la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes, la CA-5101 a su paso por La Garrapata-Gibalbín, la CA-6101 en término de Bornos-Coto de Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, en Alcalá de Los Gazules está cortada la CA-6200, la CA-9101 en Olvera y la CA-9104 en Grazalema.

En Jaén, el temporal ha obligado al corte de la A-319 en Coto-Ríos y la A-6000 en Mengíbar y la JA-2321 en Andújar-Los Villares. En Málaga permanecen cerradas la MA-8302 en Estepona-Genalguacil; en la provincia de Córdoba queda cerrada a causa de las lluvias la CO-4207 en Jarata-La Zarza y en la provincia granadina no se puede circular por la A-336 en Anzola.

La acumulación de nieve mantiene en nivel negro tres carreteras: la A-395 (puerto de montaña), la A-4025 ambas en Sierra Nevada y la A-92 también en Nevada.