Mujer, de menos de 40 años que mira ya las condiciones de jubilación: este es el perfil del opositor andaluz

Un trabajo fijo, condiciones laborales favorables y un sueldo que crece. Llefar a ser funcionario se ha convertido, para los andaluces, en una de las fórmulas favoritas para encontrar un trabajo estable. De hecho, según un estudio realizado sobre opositores en España por MAD, el 20% de los españoles oposita y el 27% de ellos quieren hacerlo en un futuro. Entre aquellos que preparan oposiciones destacan las mujeres.

El perfil del opositor en Andalucía está claro: es una mujer de mediana edad. Una mujer de 38 años, ese es el perfil de aquellas personas que preparan plazas de empleo público que requieren una formación de Bachiller, un ciclo de grado medio o similar. Además, la empresa de oposiciones aclara que son mujeres que trabajan o han trabajado en el sector privado las que más apuestan por opositar.

En concreto, los datos de la editorial revelan que el 65% de sus estudiantes de oposiciones en Andalucía son mujeres que abogan por mejorar sus condiciones laborales, mientras que los hombres suponen apenas el 35% de los opositores. Un dato especialmente llamativo si se tiene en cuenta que actualmente, el porcentaje de empleadas que trabajan para las distintas administraciones públicas es el 56%.

Estabilidad y conciliación

"Es muy habitual que personas de mediana edad opositen en la recta final de su vida laboral para mejorar sus condiciones de jubilación, o por mejorar su conciliación personal o familiar", explica Narciso Sánchez, director general de MAD. De hecho, desde el Banco de España puntualizan que los salarios en el empleo público en este país son un 24% más altos que los del sector privado, el triple que la media de Europa.

Aun así, cada vez son más los jóvenes que, al terminar la carrera, eligen una oposición como la mejor forma de encontrar un trabajo. Este interés entre los más jóvenes por adentrarse en el empleo público, promovido también por el aumento de las jubilaciones en la empresa pública, hace que, desde MAD, apunten a que el perfil de los opositores andaluces vaya a cambiar en los próximos años y la edad media baje.

Las motivaciones se centran principalmente en la estabilidad laboral y la conciliación de la vida personal. Además, el interés podría crecer ahora después de que tanto la Junta de Andalucía como el Estado hayan acordado con los sindicatos un aumento del salario, una situación que, en el caso andaluz, no se daba desde hacía más de 20 años. Así, el empleo público se convierte en una opción más que atractiva.

Jubilaciones y fin de la temporalidad

El caso de Andalucía es especialmente particular. Según los datos que maneja MAD, mientras que la comunidad tiene el 18% de la población, concentra el 23% de los opositores, sin importar el tipo de administración para la que quiere trabajar. De hecho, Sevilla es la segunda ciudad de España con un mayor número de personas que preparan los exámenes para alcanzar un empleo público, solo por detrás de Madrid.

El empleo público experimenta en los últimos años una transformación profunda. La amplia jubilación del personal, cada vez más envejecido, deja multitud de vacantes para convocatorias cada vez más amplias: "Tal es el nivel de jubilaciones masivas que se van a producir en las administraciones públicas, que estas han puesto diferentes planes de acción en marcha para atraer a opositores, como es el caso del Plan de Captación de Talento, impulsado por el Gobierno de España".

En paralelo, la administración vive un proceso de eliminación de la temporalidad entre sus trabajadores. La Unión Europa ha obligado a España a que la interinidad entre sus empleados públicos sea inferior al 8%, sin embargo, en Andalucía la temporalidad superaba el 30%. Es por ello que los distintos gobiernos están aumentando sus ofertas para reducir esta tasa con medidas como la supresión de la tasa de reposición.