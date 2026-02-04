Temporal
Más de 30 vecinos evacuados en Grazalema ante la cantidad de agua que emana de sus casas
Debido a las intensas precipitaciones, que no cesan, el Ayuntamiento de Grazalema ha tenido que trasladar a los vecinos a la villa turística ante la imposibilidad de achicar el agua que inunda sus casas
EFE
Más de 30 vecinos de diez casas de Grazalema están siendo evacuados de sus domicilios ante la cantidad de agua acumulada en el subsuelo de la localidad y que brota del suelo, paredes y enchufes, han informado fuentes municipales. Y es que en las últimas 24 horas, la localidad gaditana ha recibido más de 370 litros por metro cuadrado, de los que 285 han caído solo desde la pasada madrugada. Una cantidad excesiva hasta para el pueblo conocido por ser el lugar en el que más llueve de España.
"El problema es que no para de llover, no da tregua", explica una trabajadora del Ayuntamiento de Grazalema. Por ello, en las casas en las que se filtra el agua por suelo y paredes lo está haciendo con tanta rapidez que no da tiempo a achicar.
Ello ha llevado al Ayuntamiento a proceder al desalojo de más de 30 vecinos, que están siendo trasladados a la villa turística. Situado a 900 metros de altura, Grazalema no sufre, a pesar de tener habitualmente muchas lluvias, inundaciones. El empinamiento de sus calles y la porosidad de las rocas de las montañas sobre las que se asienta hacen que el agua discurra montaña abajo y se filtre al subsuelo.
Pero la intensidad de las lluvias de este miércoles, que se suman a las registradas durante el mes de enero, en el que se han recogido 1.293 litros por metro cuadrado, han hecho que el subsuelo rebose de tal manera que el agua brota por los baldosines del suelo de las casas, las paredes e incluso enchufes y discurra también por diversas calles.
