Borrasca Leonardo
Emergencias advierte de que "lo más preocupante" es el crecimiento de cauces en Andalucía
El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, alerta de la crecida de seis ríos en Andalucía, sumada a los cortes de carreteras y poblaciones incomunicadas por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo
Sigue el paso de la Borrasca Leonardo en directo
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido este miércoles de que "lo más preocupante" en estos momentos es el crecimiento de cauces en la comunidad, con seis ríos en nivel máximo rojo y otros 18 en nivel naranja a primera hora de esta mañana.
La preocupación sobre esos cauces se suma a las incidencias que dejan las lluvias de la borrasca Leonardo, con el corte actual de una veintena de carreteras por desprendimientos de laderas y poblaciones incomunicadas como Benamahoma (Cádiz), ha indicado el titular de Emergencias.
Según Sanz, preocupa sobre todo la situación en Guadarranque, en San Roque, el Campo de Gibraltar, el río Guadiaro y también el embalse de El Charco Redondo que llega a Los Barrios y parte de Algeciras, en la provincia de Cádiz.
Jaén y Huelva
A esto se suma la situación en el entorno de Los Puentes, en Jaén, con 600 desalojados en una urbanización, y de Calañas, núcleos en Gibraleón y en la zona de Peguerillas en Huelva capital, con desalojos que se van a producir porque la estación de medición del río Odiel ha superado el umbral de tres metros.
El consejero, que ha indicado que este miércoles será "un día preocupante y complejo", ha detallado que habrá que estar atento a la evolución de las lluvias, teniendo en cuenta que se han producido desembalses en 50 pantanos en los últimos días.
Despliegue de emergencias
En Andalucía están desplegados 1.200 efectivos de la Agencia de Emergencias de esta comunidad (EMA) y el Infoca, además de 250 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos que están vigilando las distintas zonas de riesgo.
Aparte de los más de 3.100 desalojados en distintos puntos de Cádiz, Málaga y Jaén, preocupa la zona de Jerez, donde el Guadalete puede desbordarse en la zona sur de La Cartuja, ha dicho Sanz, quien ha pedido mucha preocupación, que se evite cruzar cualquier cauce incluso aunque se conozca la zona y que no se haga ningún desplazamiento que no sea imprescindible.
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
- La nueva ley de turismo de Andalucía contemplará multas de hasta 600.000 euros a las viviendas turísticas irregulares
- Andalucía alcanzará la alerta máxima por polen de gramíneas en los próximos días