Emergencias advierte de que "lo más preocupante" es el crecimiento de cauces en Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido este miércoles de que "lo más preocupante" en estos momentos es el crecimiento de cauces en la comunidad, con seis ríos en nivel máximo rojo y otros 18 en nivel naranja a primera hora de esta mañana.

La preocupación sobre esos cauces se suma a las incidencias que dejan las lluvias de la borrasca Leonardo, con el corte actual de una veintena de carreteras por desprendimientos de laderas y poblaciones incomunicadas como Benamahoma (Cádiz), ha indicado el titular de Emergencias.

Según Sanz, preocupa sobre todo la situación en Guadarranque, en San Roque, el Campo de Gibraltar, el río Guadiaro y también el embalse de El Charco Redondo que llega a Los Barrios y parte de Algeciras, en la provincia de Cádiz.

Jaén y Huelva

A esto se suma la situación en el entorno de Los Puentes, en Jaén, con 600 desalojados en una urbanización, y de Calañas, núcleos en Gibraleón y en la zona de Peguerillas en Huelva capital, con desalojos que se van a producir porque la estación de medición del río Odiel ha superado el umbral de tres metros.

El consejero, que ha indicado que este miércoles será "un día preocupante y complejo", ha detallado que habrá que estar atento a la evolución de las lluvias, teniendo en cuenta que se han producido desembalses en 50 pantanos en los últimos días.

Efectivos de la UME desplegados en Algeciras (Cádiz) por la borrasca Leonardo. / L. O.

Despliegue de emergencias

En Andalucía están desplegados 1.200 efectivos de la Agencia de Emergencias de esta comunidad (EMA) y el Infoca, además de 250 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos que están vigilando las distintas zonas de riesgo.

Aparte de los más de 3.100 desalojados en distintos puntos de Cádiz, Málaga y Jaén, preocupa la zona de Jerez, donde el Guadalete puede desbordarse en la zona sur de La Cartuja, ha dicho Sanz, quien ha pedido mucha preocupación, que se evite cruzar cualquier cauce incluso aunque se conozca la zona y que no se haga ningún desplazamiento que no sea imprescindible.