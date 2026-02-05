Las universidades públicas retoman las clases en Huelva, Málaga y Sevilla y suspenden en el resto

Todas las universidades públicas andaluzas han suspendido las clases presenciales, cerrado sus campus y reprogramado los exámenes previstos para este jueves, 5 de febrero, a excepción de la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US).

El resto de universidades --Universidad de Almería (UAL), Universidad de Cádiz (UCA), Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- han decidido cerrar sus instalaciones, según diversos comunicados consultados por Europa Press, debido a la borrasca Leonardo, que seguirá afectando a la comunidad durante la jornada de este jueves, aunque con menor intensidad que este miércoles.

Por su parte, la UGR, que en un primer momento había decidido retomar las clases, ha cancelado finalmente todas sus actividades presenciales ante las previsiones meteorológicas. Las pruebas de evaluación de la convocatoria extraordinaria del primer semestre, previstas para el jueves 5 de febrero, se realizarán el martes 17 de febrero en la misma ubicación y horario. Además, el inicio del período docente del segundo semestre se ha retrasado al miércoles 18 de febrero.

Teletrabajo

Ante esta situación, la institución académica ha señalado que se fomentará el teletrabajo, salvo para aquellas actividades esenciales, como seguridad y vigilancia, mantenimiento imprescindible para la integridad de las instalaciones, servicios informáticos críticos y cualquier labor cuya interrupción pueda generar riesgos para personas o bienes. Los responsables de servicios y unidades determinarán qué actividades son esenciales y evitarán cualquier tarea que suponga un riesgo para la seguridad de las personas.

Huelva retoma la normalidad

Asimismo, la UHU ha señalado que, tras realizar las comprobaciones meteorológicas oportunas y consultar con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, responsable de los servicios de emergencias, se retoma la actividad lectiva con total normalidad. No obstante, ha recordado que se mantiene la previsión de aviso amarillo, por lo que se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

La UMA, regreso a clase con problemas de transporte

Por su parte, la UMA ha comunicado la vuelta a la normalidad en todos sus centros y para todos sus colectivos, si bien es consciente de que parte del estudiantado procedente de determinadas zonas puede seguir encontrando dificultades de movilidad, especialmente vinculadas al funcionamiento del transporte público.

En este sentido, en los casos en los que estén previstos exámenes, pruebas de evaluación u otras actividades académicas de carácter obligatorio, el profesorado deberá tener en cuenta estas posibles incidencias y adoptar medidas alternativas que eviten perjuicios académicos al alumnado afectado que justifique su ausencia.

Normalidad Universidad de Sevilla, con una excepción

Por último, la US ha informado de que este jueves se retoma con normalidad la actividad docente y académica en sus centros y campus, si bien, de manera excepcional, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica permanecerá cerrada durante la jornada ante el posible riesgo de desbordamiento del río Guadaíra. No obstante, como medida de protección y prevención, quedan suspendidas hasta nuevo aviso todas las actividades que impliquen permanencia o desarrollo en espacios exteriores.

De forma excepcional, si algún miembro de la comunidad universitaria no pudiera asistir a una actividad académica obligatoria -incluidas las pruebas de evaluación- por causas derivadas de la situación meteorológica, como incidencias graves en el transporte público, restricciones de circulación o cortes de carreteras, dicha ausencia será considerada causa de fuerza mayor. En estos casos, la actividad o prueba deberá reprogramarse en una nueva fecha, en los términos que determine el responsable académico correspondiente.

Asimismo, la US ha reiterado un llamamiento expreso a la prudencia y a la responsabilidad de toda la comunidad universitaria, recomendando extremar la precaución en los desplazamientos y planificar los trayectos conforme a las indicaciones oficiales.