Grazalema recibe en 10 días tanta agua como A Coruña en un año: ¿por qué llueve tanto?

El municipio de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, ha recogido 575,3 litros por metro cuadrado en 24 horas, a lo largo de un miércoles 4 de enero que se recordará como uno de los más lluviosos de la zona, coincidiendo además con un suelo ya saturado de agua por las lluvias recogidas en los meses anteriores.

La borrasca Leonardo se ha dejado sentir especialmente en este municipio, donde se han visto escenas sorprendentes, como que el agua saliera de los enchufes, de la pared o brotara del suelo de las viviendas.

Hay que tenter en cuenta que Leonardo es la tercera borrasca en diez días, que han descargado en esta zona cerca de 1.300 litros por metro cuadrado, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una cifra similar a la que se recoge en La Coruña en un año.

Pero la pregunta es clara, ¿por qué llueve tanto en esa zona, considerada como de las de mayor pluviometría de Europa?

Razones para que llueva en Grazalema

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) realiza una explicación detallada de las razones que convierten a Grazalema y su entorno (incluyendo la Sierra de las Nieves, en Málaga) en una de las zonas más lluviosas de Europa, por encima de lugares que tradicionalmente se asocian con la lluvia como Galicia o Irlanda.

Un caño desagua en Grazalema (Cádiz) debido a las intensas lluvias que se registran este miércoles en la localidad gaditana, y que suceden al mes de enero más lluvioso desde principios del siglo XX lo que ha hecho que se acumule gran cantidad de agua en el subsuelo. EFE/Román Ríos. / EFE

La Aemet recuerda que la sierra de Grazalema destaca por ser un lugar muy lluvioso en comparación con su entorno y se debe a que el pueblo se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar en una zona donde los vientos del oeste inciden cerca de la cima, a sotavento, que se canalizan a través del Corredor del Boyar, que presenta una geometría cóncava.

La canalización de los vientos húmedos del Atlántico (procedentes del Oeste y que entran por el Estrecho de Gibraltar) por el corredor del Boyar hace que el viento se intensifique y se sume una especie de efecto Venturi, es decir, a menos área más velocidad de viento. Según ha explicado la Aemet, el posterior ascenso forzado del viento húmedo por las montañas enfría el aire, lo que facilita la condensación en nubes y que haya un realce de precipitación a barlovento.

¿Qué es el corredor del Boyar?

El corredor del Boyar es el valle montañoso de Grazalema, formado entre las sierras del Pinar y del Endrinal, que lo flanquean y provocan un efecto embudo que acelera la entrada de los vientos por este corredor, al canalizar su paso procedentes del Atlántico.

En este sentido, la Aemet indica que el ascenso por la sierra de Grazalema provoca cizalladura. Esto significa que el viento cambia su dirección y velocidad con la altura, generando turbulencias, y por tanto rotación del viento.

Esto facilita la unión de microgotitas de lluvia en la nube (coalescencia). Debido a la capa estable que se suele formar a 3.000 metros las nubes no tienen gran espesor, lo que favorece los mecanismos de colisión y unión de esas microscópicas gotas, que luego precipitan en forma de lluvia, ha explicado la Aemet en sus redes sociales.