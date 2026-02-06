Juanma Moreno avisa del alto riesgo en Andalucía por borrascas hasta el miércoles y calcula en 500 millones los daños en carreteras

"Esto no ha acabado. Aún nos quedan episodios de lluvia muy intensa y hasta el miércoles no parece que vaya a parar. La clave está en qué lluvias vamos a tener. Si vienen lluvias muy intensas, sería muy preocupante. Probablemente habrá nuevas evacuaciones y zonas en las que se puede alcanzar un alto riesgo". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido desde Huétor Tájar, uno de los municipios de Granada más afectados por la borrasca Leonardo de que se mantiene la situación de "máxima preocupación" en distintos puntos de la comunidad autónoma.

Esta previsión de más precipitaciones es la que provoca además que se vayan a mantener buena parte de los desalojos, que superan las 8.500 personas, hasta que se pueda garantizar la seguridad. Por tanto está previsto que se prolonguen varios días hasta que finalicen las precipitaciones de mayor intensidad.

La Junta de Andalucía mantiene una serie de zonas prioritarias de actuación. En primer lugar, la Sierra de Grazalema, donde tras la evacuación del municipio no se descarta que se puedan tener que realizar desalojos en otros puntos para "ampliar el perímetro de seguridad". En este caso todo dependerá de los informes que realicen los equipos de geólogos desplazados al lugar que están analizando los efectos sobre el suelo de las intensas precipitaciones y la acolmatación del acuífero. "Hasta el miércoles que pasen las lluvias y que se pueda hacer un peritaje es complicado que puedan volver a sus hogares, pero aunque el pueblo está vacío, está la Guardia Civil y los cuerpos del Estado para que no haya pillaje ni ninguna situación extraña", apuntó el presidente.

Del mismo modo, se mantiene la máxima preocupación con el entorno de la ciudad de Jerez por el desembalse de Arcos y Bornos, las crecidas del Guadalquivir en Córdoba, la situación de Granada, el entorno de Cazorla en Jaén. "En muchos puntos de Andalucía embalses ríos y arroyos están al máximo", incidió.

Pérdidas de más de 500 millones de euros

El presidente andaluz subrayó que en estos momentos la prioridad sigue siendo "salvar vidas" y evitar más fallecimientos por el temporal como el confirmado este miércoles en Málaga. Pero al mismo tiempo apuntó que ya se están realizando estimaciones y cálculos del impacto económico de los destrozos provocados por la borrasca Leonardo. Sólo en carreteras los cálculos del Gobierno andaluz sitúan los daños ya en más de 500 millones de euros.

"Las pérdidas van a ser más que cuantiosas y aún no se pueden cuantificar los daños en edificaciones, enseres personales, agricultura turismo o sector industrial", advirtió. En este sentido, anunció que se hará un cálculo detallado de lo ocurrido y se pedirá al Estado apoyo a través del Fondo de Compensación y de programas europeos. "Tenemos que conseguir fondos para reparar infraestructuras dañadas parcial o totalmente".

El Gobierno de España ya ha anunciado en este sentido la declaración de Andalucía como zona gravemente afectada y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a llevar a cabo un "plan de reconstrucción" a través de inversiones estatales.