Temporal de lluvia y viento
La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
Tanto Binter como Vueling harán la conexión con Gran Canaria y Barcelona a través de Sevilla
Borrasca Leonardo en Córdoba, en directo | Estado de la crecida del río Guadalquivir, inundaciones, desalojos, carreteras cortadas y avisos amarillos de la Aemet
Noelia Santos
El aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar su campo de vuelo ante la crecida del río Guadalquivir por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Aena ha informado a primera hora de este viernes de que el campo de vuelo "no está apto para operar", después de que se haya retrasado la apertura del aeródromo para analizar las consecuencias de la entrada de agua. Ya a mediodía, Aena ha confirmado que el sábado, cuando estaban previstas dos conexiones comerciales, el aeropuerto permanecerá cerrado.
Esa entrada de agua procedente del río Guadalquivir comenzó ayer por la mañana. El aeropuerto de Córdoba se encuentra en zona inundable, siendo una de las casi 30 infraestructuras que hay en la provincia que se encuentran en la misma situación. En las riadas de 2010 se llegó a inundar la pista por completo, ahora la entrada de agua parece ser más contenida, pero el río no para de crecer y las parcelas que hay al lado del aeródromo se han tenido que desalojar por seguridad.
Vuelos comerciales
Una de las grandes diferencias que compete al aeropuerto desde 2010 hasta ahora es que en Córdoba ya hay vuelos comerciales. Los siguientes que deberían de salir y llegar a la pista cordobesa están programados para mañana. Se trata de las conexiones aéreas de Córdoba con Barcelona (Vueling) y Gran Canaria (Binter). Esas conexiones traen los aviones a Córdoba con pasajeros y se vuelven a sus destinos también cargados.
Sin embargo, ninguno de esos aviones aterrizará en Córdoba. El aeropuerto y en concreto su pista no se encuentra en condiciones para ello, por lo que las aerolíneas deberán buscar alternativas para los viajeros. Binter ya lo ha hecho y según ha informado a este periódico ya está comunicando la decisión a sus usuarios. En este caso, la aerolínea que conecta con Canarias hará el vuelo a Sevilla, y desde allí se trasladará a los pasajeros a Córdoba por carretera. Ocurrirá lo mismo con los que vayan a las islas, que deberán salir de Córdoba en transporte por carretera y llegar a Sevilla para volvar a Gran Canaria. Es la misma decisión que ha tomado Vueling, que opera la conexión Córdoba-Barcelona. Volará desde Barcelona a Sevilla y de allí a Córdoba en transporte por carretera, y de nuevo quien vaya a Barcelona irá a Sevilla por carretera y allí cogerá el avión.
