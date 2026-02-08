Aemet da esperanzas a Andalucía tras el fuerte impacto de las últimas borrascas: "Lo peor ya ha pasado"

"Lo peor ya ha pasado". Estas son las palabras de Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras los efectos de Francis, Ingrid, Kristin, Leonardo y Marta, Del Pino ha asegurado este domingo que a lo largo de la semana que viene vendrá "una secuencia de borrascas, pero poco importantes".

"Nos esperan nuevas borrascas en los próximos días, aunque sin el impacto de las anteriores", ha señalado el delegado de la Aemet en Andalucía durante una entrevista en la Cadena SER. "Lo peor ya ha pasado, según los cálculos y modelos que tenemos en estos momentos. Hay una novedad a tener en cuenta: el anticiclón atlántico, que se encontraba debilitado y desplazado hacia el sur, se refuerza un poco y se va a acercar por el suroeste peninsular".

Aunque con menos virulencia, estas borrascas se dejarán notar a partir de la tarde del domingo, según Juan de Dios del Pino. "Empezará a llover sobre todo en la parte occidental de Andalucía alrededor de las 18:00, en las provincias de Huelva y Sevilla. Y ya en la madrugada del lunes, esas precipitaciones se desplazarán a la parte oriental", ha informado. A lo largo del lunes "seguirá lloviendo, aunque con poca importancia".

A más distancia, "el jueves podría venir algo de precipitación, aunque todavía hay mucha incertidumbre". De todas formas, tal como insiste el delegado territorial de la Aemet, "no es nada comparable a lo que hemos tenido en estos últimos días". "Van a existir nuevas borrascas, pero no van a tocar Andalucía ni van a ser tan intensas".