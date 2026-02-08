Borrasca Marta
El Gobierno declarará zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal en Andalucía
María Jesús Montero anuncia en Villafranca un fondo de contingencia para recuperar carreteras y hogares como anticipo a las ayudas de solidaridad europeas
En directo | Última hora de la crecida del río Guadalquivir, avisos de la Aemet y la alerta por el riesgo de inundaciones graves
Hugo Gallardo
El Ejecutivo Central «priorizará» un paquete de medidas para que las familias afectadas por el temporal puedan recuperarse cuanto antes, y las infraestructuras dañadas se puedan restaurar en el menor plazo de tiempo posible. Para ello, el Gobierno de España aprobará en Consejo de Ministros la declaración como zona catastrófica de todas las áreas de Andalucía que han sufrido las consecuencias del último tren de borrascas. Así lo ha confirmado este domingo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita a Villafranca de Córdoba, una de las localidades en riesgo donde se llevó a cabo el desalojo preventivo de 73 personas.
La declaración llevará aparejada la activación de un fondo de contingencia que permitirá atender con mayor celeridad los daños ocasionados, especialmente en carreteras y en las viviendas de los damnificados, mientras se pide la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, un mecanismo ya activado tras la DANA de Valencia, aunque la vicepresidenta ha reconocido que su tramitación es compleja y que su cobertura no es inmediata ni especialmente generosa: «Nosotros solicitaremos el Fondo de Solidaridad de Europa, pero este cubre una parte muy pequeña y hay que hacerlo con una burocracia que desde luego no podemos esperar».
El Gobierno tendrá que poner todos sus recursos «con anticipación» y tendrá que ponerlo «a disposición, sobre todo de los ayuntamientos, de nuestros consistorios, como hicimos en la Dana de Valencia, que son los que directamente tienen que atender mucho más de cerca a las familias y tienen que atender el daño de las infraestructuras que permiten en un pueblo poder continuar la vida», ha añadido Montero.
Ello, sin olvidar toda la tarea en redes ferroviarias y en aeropuertos, como el de Córdoba, cuya pista se ha visto inundada, obligando a la suspensión de los vuelos a Barcelona y Canarias este sábado. «No vamos a escatimar en esfuerzos económicos, igual que tampoco lo hemos hecho en los recursos humanos», subrayó.
Montero también ha indicado que la respuesta ante la emergencia debe ser coordinada y recalcó que la Junta de Andalucía tendrá que financiar la recuperación en la parte que le corresponde: «Aquí no se trata de pedir a otras administraciones, sino de que cada una ponga lo mejor de sí misma».
Más de 11.000 efectivos en toda Andalucía
Durante toda la semana del temporal, el Estado ha desplegado en Andalucía un músculo operativo de más de 11.000 efectivos, entre agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el personal de las confederaciones hidrográficas y de la Aemet «con especial atención a aquellas zonas que implican un mayor riesgo o que requieren de una mayor monitorización», informó Montero. A este dispositivo se suman 40 técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que trabajan en el análisis de los movimientos de tierra en Grazalema, uno de los puntos que más preocupa actualmente a las administraciones. En esta localidad se decretó la evacuación total de la población, una medida que ha afectado a unas 1.500 personas, ante el riesgo derivado de los deslizamientos del terreno.
