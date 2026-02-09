Andalucía cierra otro año turístico histórico y se acerca a los 38 millones de visitantes

Andalucía vuelve a firmar otro récord en su historia turística y logró cerrar el año pasado con un balance de 37,9 millones de visitantes, frente a los 36,2 millones registrados el ejercicio anterior. Así lo ha informado este lunes la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, que ha resaltado ese aumento del 5,2% en la cifra de turistas, un incremento que también se ha dado tanto en el volumen económico como en el mercado laboral vinculado a la actividad turística.

Así, este pasado 2025 el impacto económico del turismo en la comunidad andaluza se situó por primera vez por encima de los 30.000 millones de euros, con una subida del 3,8%. Por su parte, el gasto medio diario se situó en 87,35 euros, un 6,8% más, mientras que el gasto por estancia alcanzó los 542 euros, con una media de 6,2 días por viaje, según reflejan los datos aportados por la Junta. “Este 2025 ha sido, sin duda, un año histórico para el turismo andaluz.

En cuanto al empleo, también se cerró el año pasado con otro dato de récord. Así, el sector ha contado en 2025 con una de media de 482.000 trabajadores, con momentos en los que se han llegado a superar los 500.000, asimismo cifra que supone un hito. La Consejería de Turismo ha cifrado en un 10,1% el crecimiento interanual en el empleo turístico, que generó el 43% del empleo que se creó en la comunidad en 2025. Además, la tasa de temporalidad se redujo en 20% en el año recién terminado.

Turismo internacional

El motor de este crecimiento volvió a ser el turismo internacional, con un 6,6% más de visitantes extranjeros, que son los que más impacto económico generaron en el sector turístico andaluz, superando los 20.000 millones de euros -un 8,8% más-. Por su parte, el mercado nacional, pese a los síntomas de recesión que está teniendo en otros destinos, logró crecer también en la comunidad el pasado año, en torno a un 5%, lo que lo mantiene a Andalucía como principal destino del visitante español, con una cuota del 21% en los hoteles.

La Consejería de Turismo también ha resaltado la mejora de la conectividad aérea en Andalucía, que ha definido como la mejor de la historia, con más de 139.265 vuelos, al tiempo que ha incidido en la reducción de la estacionalidad, ya que se ha logrado aumentar la actividad turística durante todo el año y llegando a más puntos turísticos de la comunidad, más allá de los destinos tradicionales. Así, 775 municipios andaluces recibieron visitantes el año pasado y 49 localidades recibieron por primera vez a turistas extranjeros.

Turistas en el aeropuerto de Málaga / Álex Zea

"Los resultados no solo superan nuestras expectativas, sino que confirman la solidez de un modelo que prioriza la calidad, el ingreso y el empleo. El Gobierno de Juanma Moreno ha construido una nueva estrategia turística que cuenta con el respaldo de estos datos”, ha incidido este lunes el consejero de Turismo, Arturo Bernal. “Estamos construyendo un modelo más equilibrado, sostenible y que llega a cada rincón de nuestra tierra. Andalucía se consolida como un destino competitivo y diverso, preparado para los desafíos del futuro”, ha añadido el consejero, que ha asegurado que "hemos demostrado que con la aplicación de la innovación, la promoción quirúrgica y la cogobernanza somos capaces de crecer de un forma inteligente y sostenible”.