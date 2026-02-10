Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BBVA habilita un plan de ayuda para los afectados por las recientes inundaciones en Andalucía

BBVA ha puesto en marcha una línea de préstamos dirigido a las personas y negocios afectados por las recientes inundaciones provocadas por las borrascas y las lluvias torrenciales registradas en distintas zonas de Andalucía. Asimismo, ha habilitado un teléfono de emergencia para todos los asegurados del banco afectados por incidencias provocadas por el temporal

El río Guadiaro, a su paso por Jimera de Líbar.

El río Guadiaro, a su paso por Jimera de Líbar.

La Opinión

Como consecuencia de los daños ocasionados, desde este 10 de febrero el banco abrirá dos líneas especiales de financiación que permitirán a los afectados comenzar cuanto antes las labores de reparación y reconstrucción de viviendas, locales y negocios. Estas soluciones estarán disponibles tanto para clientes como para no clientes de la entidad.

La financiación está destinada exclusivamente a personas y empresas que hayan sufrido daños provocados por el agua como consecuencia directa de las inundaciones. La contratación de estas líneas se realizará únicamente a través de la red de oficinas de BBVA, con el objetivo de ofrecer una atención personalizada y cercana en un momento especialmente delicado para los afectados.

En el caso de los particulares, el importe máximo de financiación será de hasta 50.000 euros. Para medianas y pequeñas empresas, la cuantía podrá alcanzar hasta 200.000 euros, facilitando así la recuperación de la actividad económica en las zonas más perjudicadas.

“Desde BBVA lamentamos profundamente el impacto que esta situación está teniendo en las personas y empresas afectadas. Con esta iniciativa, el banco refuerza su compromiso de acompañarlas cuando más lo necesitan, poniendo a su disposición soluciones financieras y de protección que contribuyan a afrontar situaciones imprevistas y a recuperar progresivamente la normalidad. BBVA vuelve a estar cerca del territorio, escuchando a los afectados y ofreciendo respuestas concretas en un contexto de especial dificultad”, señala el director de la Territorial Sur de BBVA, Francisco Javier Jerez.

Noticias relacionadas y más

Atención para los asegurados

Además, BBVA refuerza la atención a sus clientes asegurados a través de BBVA Allianz Seguros. Para dar respuesta inmediata a las incidencias derivadas de las inundaciones, la aseguradora ha habilitado el teléfono de emergencias 91 174 96 20, a disposición de los clientes afectados para la gestión de siniestros y la atención urgente de los daños sufridos.

