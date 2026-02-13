Un trasplante de corazón ABO incompatible, pionero en Andalucía, abre nuevas vías para niños

El pasado año el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba llevó a cabo 27 trasplantes de corazón, de los que 4 beneficiaron a niños. Uno de estos 4 injertos cardiacos pediátricos fue pionero en Andalucía, el primero pediátrico de corazón ABO (con donante y receptor incompatibles), una nueva posibilidad de trasplante teniendo en cuenta que existe escasa mortalidad infantil y menos opciones de donación de órganos, sobre todo en los menores de un año, que es la franja de edad en la que estaba el receptor de este innovador injerto realizado en Córdoba.

Profesionales del hospital Reina Sofía de Córdoba implicados en el abordaje de las cardiopatías congénitas y trasplante cardiaco a nivel andaluz. / CÓRDOBA

¿Qué es un trasplante de corazón ABO?

La especialista en Cardiología del hospital Reina Sofía Elena Gómez Guzmán expone que se llevaba muchos años trabajando en poder acometer este injerto tan complejo, ya que para su realización se necesita la utilización de elementos sanguíneos y técnicas precisas desde la inclusión del paciente pediátrico en el programa de trasplantes. Generalmente, gran parte del éxito de los trasplantes se basa en la compatibilidad sanguínea entre donante y receptor, pero en el caso del trasplante de corazón ABO incompatible se aprovecha que los niños nacen sin anticuerpos frente al grupo sanguíneo (isohemaglutininas) y se mantienen en niveles bajos hasta los 15 meses de vida, a la vez que se emplean elementos sanguíneos libres de anticuerpos y una técnica de exanguinotransfusión o eliminación de las isohemaglutininas de la sangre, desde la inclusión del niño en el programa de trasplante y durante la cirugía.

Otro trasplante pionero de corazón se realizó en 2025

En lo que respecta también al trasplante cardiaco, el pasado año el Reina Sofía llevó a cabo el primer injerto de corazón infantil de Andalucía procedente de una donación en asistolia, cuya beneficiaria fue una niña sevillana con una miocardiopatía. Esta pequeña, que entonces tenía 3 años, estuvo conectada ocho meses a un corazón artificial hasta que fue posible recibir este trasplante.

La especialista en Cardiología Pediátrica del hospital Reina Sofía Elena Gómez Guzmán. / Checho Martínez

El Reina Sofía, referente regional para cardiopatías congénitas complejas

Cabe recordar que el hospital Reina Sofía de Córdoba es centro de referencia andaluz para las cardiopatías congénitas complejas y para el trasplante de corazón en niños. En un 70% de los casos las cardiopatías congénitas son detectadas en el periodo neonatal o primera infancia, señala Elena Gómez, mientras que los casos más leves o sin sintomatología se suelen diagnosticar en una edad más avanzada.

La cifra de nuevos casos de este grupo de enfermedades se mantiene estable en los últimos años, de forma que anualmente en el hospital Reina Sofía se diagnostican entre 80 y 100 nuevos casos de cardiopatías congénitas a menores de 0 a 16 años.

Definición y tipos de cardiopatías congénitas

Las cardiopatías congénitas son malformaciones conjuntas en el corazón o los vasos que salen o llegan a este órgano y que se dan a conocer en el nacimiento, aunque no siempre se originan en la infancia. Dentro de las cardiopatías congénitas, existe una amplia variedad, según severidad, edad de presentación, abordaje diagnóstico-terapéutico y supervivencia.

Observación de una prueba cardiaca. / Víctor Castro

En lo que concierne al tipo de cardiopatías congénitas, están la comunicación interauricular, intraventricular, ductus, entre otras, cuyo pronóstico es muy positivo. Si son tratadas y se diagnostican en centros con experiencia registran una supervivencia cercana al 100%, libre de secuelas y de reintervenciones, expone esta especialista.

Por su parte, existen casos complejos que precisan de varias operaciones y cuya mortalidad o pronóstico a largo plazo dependerá de la anatomía y de las complicaciones de los procedimientos que se le tengan que practicar. En este grupo están todas las cardiopatías que precisan una corrección por vía univentricular, cuya supervivencia ronda el 70% en la infancia. Esta cardióloga recalca que, en lo que respecta a este tipo de pacientes, en la vida adulta, la circulación a largo plazo puede fracasar, lo que hará necesario un trasplante.

Además de las clases de cardiopatías congénitas antes citadas, Gómez añade que existen otras que se deben abordar individualmente, pero que presentan generalmente un positivo pronóstico, con una mortalidad global inferior al 5% en centros como el Reina Sofía, como son la Tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, el canal, el Truncus, la atresia pulmonar o la coartación.

Con un pulsioxímetro se lleva a cabo el cribado neonatal de cardiopatías. / A.J. GONZÁLEZ

Tratamiento de las cardiopatías

Elena Gómez apunta que, generalmente, las cardiopatías más frecuentes se operan una única vez y quedan resueltas, aunque las más complejas, se suelen intervenir varias veces. Cuando no existe alternativa médica, quirúrgica o percutánea para que el paciente con una cardiopatía congénita pueda tener una vida normal, con tratamiento máximo de insuficiencia cardiaca, será necesario un trasplante.

Dentro de los avances en los tratamientos, Elena Gómez especifica que desde hace años el Reina Sofía emplea técnicas de circulación extracorpórea (ECMO) y asistencia ventricular de larga duración (corazón artificial, tipo Berlin Heart). También ha mejorado mucho el Reina Sofía en el implante de válvulas percutáneas, que cada vez se van adaptando más, para poder tener opción de usarlas con niños.

Test de pulsioxímetría

Por otra parte, en relación a la detección precoz de estas malformaciones, Elena Gómez recalca que en la mayoría de los hospitales se realiza a todos los recién nacidos el cribado neonatal para descartar o diagnosticar una posible cardiopatía congénita, dentro de la exploración general que se hace a los bebés que acaban de venir al mundo. Dicho examen, que en el Reina Sofía se implantó hace unos siete años, se hace, con más motivo si cabe, si existen indicios, gracias a los avances en diagnóstico prenatal, de que el bebé que acaba de nacer pueda presentar una cardiopatía.

El cribado neonatal de cardiopatías congénitas se efectúa con un test de pulsioxímetría, que permite comprobar si el bebé tiene bajo nivel de oxígeno. Uno de cada 100 bebés puede nacer con un defecto cardiaco, de ahí la importancia del cribado. El Ministerio de Sanidad aprobó el pasado año que todos los hospitales incorporaran esta prueba tras nacer.

Familia cuya hija fue la primera beneficiaria de un trasplante de corazón pediátrico por donación en asistolia en Andalucía. / Ramón Azañón

Esta experta destaca la importancia del diagnóstico prenatal, de forma que si existe sospecha de cardiopatía, se hará seguimiento de la gestación en la consulta de embarazo de alto riesgo, que cuenta con profesionales especialmente formados en este ámbito y con tecnología y pruebas de imagen más avanzadas para el diagnóstico prenatal y para su uso antes de la cirugía o posterior a la misma.

En el abordaje de las cardiopatías congénitas y los trasplantes cardiacos infantiles intervienen profesionales de muchas especialidades y categorías sanitarias de Pediatría, UCI pediátrica, Cardiología Pediátrica, Neonatología, Cardiología de adultos, Cirugía Cardiovascular, Ginecología (Medicina Fetal), Hematología, Anestesia Infantil, Radiología y Rehabilitación y Fisioterapia.