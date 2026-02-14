La Junta de Andalucía desciende a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan de Inundaciones

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este sábado, 14 de febrero, a las 14,00 horas que la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Riesgo de Inundaciones de Andalucía, que llevaba activada desde el pasado 3 de febrero, ha descendido a situación operativa 1, debido a la reducción de las incidencias tras el paso de las continuas borrascas registradas durante las últimas semanas en la comunidad andaluza.

Reducción de las incidencias

Así lo ha anunciado el consejero del ramo en su mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha precisado que la evolución de la meteorología, el estado de cauces y ríos, la evolución de la emergencia y la efectividad de los trabajos han llevado a una reducción de los escenarios e incidencias, por lo que "se garantiza la atención con los medios y recursos propios de las administraciones andaluzas".

A su juicio, "la anticipación, la acción coordinada y la cooperación leal han sido claves" y ha agradecido a los efectivos de todas las administraciones por su trabajo "para tejer una enorme red de seguridad para los andaluces".

Bajo este contexto, el número de personas desalojadas en Andalucía por el temporal se ha reducido a 2.806, correspondientes a los vecinos que aún permanecen evacuados en las zonas más afectadas. Este viernes, 207 de ellos han podido regresar a sus hogares en Málaga, mientras que otros evacuados han retornado también en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada.

Retorno de vecinos

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en un comunicado, la dirección de la emergencia ha autorizado en la tarde de este viernes el retorno de los vecinos desalojados en la Estación de Benaoján (129 personas), Estación de Jimera de Líbar (40), Cortes de la Frontera (17) y La Indiana en Ronda (21). Además, se ha permitido que los 42 vecinos de La Greduela, en Jerez de la Frontera, también puedan volver a sus viviendas.

En la provincia cordobesa, durante la mañana han podido volver a sus hogares, las más de 40 personas que seguían evacuadas en la capital. Siguen desalojadas 31 personas: 21 en Puente Genil, cuatro en Palma del Río, tres en Baena, dos en Iznájar y una en Pedro Abad.

En cuanto a la situación de los desalojados en la provincia de Granada, las policías locales de Pinos Genil y Salar han notificado que ya no hay desplazados en sus municipios. En Dúdar ya solo queda desalojadas cinco personas que permanecen en el Estadio de la Juventud de Granada capital, y el resto realojadas con familiares.

En Cenes de la Vega solo quedan dos familias desalojadas preventivamente (un total de cinco personas) cuatro personas del Camino Viejo de Güejar y dos de Barranco Alborox. En el Camino de Zagra, en Loja, se ha recomendado el desalojo de algunas viviendas más de forma preventiva, ante la posible caída de una piedra de grandes dimensiones sobre los inmuebles.

Noticias relacionadas

Respecto a las incidencias, Andalucía ha registrado desde esta medianoche una quincena de incidencias, lo que eleva el total acumulado de emergencias gestionadas durante la serie de borrascas a 12.692, la mayoría de ellas en la provincia de Cádiz. En concreto, 2.676 se han atendido en la provincia de Cádiz, 2.206 en Jaén, 2.118 en Sevilla, 1.827 en Granada, 1.297 en Málaga, 1.210 en Córdoba, 824 en Almería y 534 en Huelva.