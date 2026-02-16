Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ETTLa TrinidadMálaga se vacíaEl ParqueAgua regeneradaSiirtli NaciMálaga CFUnicajaEntierro del Boquerón
Transporte ferroviario

La alta velocidad entre Madrid y Sevilla regresa tras un mes: el ministro anuncia la reapertura de la línea el martes o el miércoles

Los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo podrán volver a transitar después de casi un mes sin servicio

Un tren AVE

Un tren AVE / AJ GONZALEZ

Álvaro García-Arévalo

eviBuenas noticias para los viajeros de la alta velocidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha adelantado que la línea del AVE entre Madrid y Sevilla volverá a abrir este martes o miércoles, y las tres compañías que operan en el corredor -Renfe, Iryo y Ouigo- vuelven a transitar después de casi un mes sin servicio. de Adamuz. El Ministerio está trabajando para que se produzca "lo antes posible" y pronto confirmarán el momento exacto en el que estará de nuevo abierta la conexión entre Madrid y Andalucía.

Las últimas borrascas habían retrasado los trabajos lo que llevó a Transportes a posponer la fecha de apertura. Los equipos de Adif han estado trabajando en los últimos días en cuestiones referidas a la plataforma y superestructura "para recuperar tan pronto sea posible y en plenas condiciones el tráfico ferroviario". En este sentido, las precipitaciones habían retrasado algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvias por lo que la finalización de todos los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz han dependido, en parte, de la evolución meteorológica.

El terrible accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, donde un tren Iryo colisionó con un ALVIA causando el fallecimiento de 46 personas, paralizó la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía. Esto obligó a Renfe a poner en marcha un Plan Alternativo (cuatro viajes de ida y cuatro de vuelta al día), realizando el trayecto entre Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera. La duración del viaje hasta la capital del país se ha incrementado notablemente desde entonces, una realidad que al parecer llega a su fin.

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro, mientras a día de hoy aún no se han extraído las 'cajas negras' de los convoyes a la espera de obtener autorización judicial.

Vista de las vías tras la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz

Vista de las vías tras la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz / SALAS (EFE)

Cuarenta técnicos y veinte vehículos especializados trabajando en la zona

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció entonces que en un plazo aproximado de diez días naturales la alta velocidad entre Andalucía y Madrid podría estar de nuevo en funcionamiento.

Desde el 28 de enero, un equipo compuesto por unos 40 técnicos de Adif y una veintena de vehículos especializados ha estado trabajando en el tramo afectado para retirar traviesas y carriles dañados, acopiar materiales y avanzar en la electrificación y reconstrucción de la catenaria.

Quejas de los viajeros frecuentes: "Bajo todas las semanas y es una incertidumbre constante"

Los usuarios ya han mostrado sus quejas en innumerables ocasiones por la tardanza a la hora de avisar de estas cancelaciones y afirman vivir una "incertidumbre constante" cuando bajan a la comunidad de Andalucía. Pablo, afectado por las mismas durante más de cuatro semanas, comentó estos días a El Correo de Andalucía: "Llevo cuatro fines de semana en los que tenía comprados aves normales con antelación al accidente y, en muchas ocasiones, la misma semana o el mismo día de antes me lo cancela por una cosa o por otra, siendo los billetes más caros que los que originalmente había y, encima, de más duración".

La alta velocidad entre Madrid y Sevilla regresa tras un mes: el ministro anuncia la reapertura de la línea el martes o el miércoles

