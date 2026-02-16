Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agricultura y ganadería

Planas fomentará en la India el uso de la IA en el sector agroalimentario

El ministro de Agricultura protagoniza los Desayunos de Diario CÓRDOBA con una conferencia sobre "España: potencia agroalimentaria"

Planas, durante su intervención en los Desayunos de Diario CÓRDOBA.

Planas, durante su intervención en los Desayunos de Diario CÓRDOBA. / Manuel Murillo

Rafael Verdú

Córdoba

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha participado en la mañana de este lunes en los Desayunos de Diario CÓRDOBA con una conferencia titulada "España: potencia agroalimentaria", en la que ha dado cuenta de la situación actual del sector y sus retos más inmediatos. El acto ha contado con el patrocinio de la Universidad Loyola y Kutxabank, además de una treintena de colaboradores.

Una de las cuestiones que más preocupa al mandatario es la situación geopolítica y los acuerdos con terceros en materia de producción y comercialización del sector agraria. Ahora mismo hay tres pactos en desarrollo, con Mercosur, Indonesia y la India.

Este último podría ser particularmente provechoso para España y el ministro de Agricultura tiene previsto viajar hasta el subcontinente este mismo martes para "intentar colocar los productos agroalimentarios" nacionales. No obstante, el encuentro en la India estará centrado en el desarrollo de la Inteligencia Artificial y en este ámbito, según Planas, en la India "están muy interesados en la aportación española de la IA agraria", en la que "estamos mucho más avanzados de lo que la gente piensa".

Desayunos de Diario CÓRDOBA, a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas

Miembros del PSOE junto con Planas en los Desayunos de Diario CÓRDOBA, a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas / Manuel Murillo

Una población de 1.500 millones de personas

La India, como ha recordado Planas, tiene una población de 1.500 millones de personas (es el país más poblado del mundo), con una clase media que puede rondar los 450 millones de habitantes y que podrían suponer un gran mercado para los productos agroalimentarios cordobeses. Hay datos que invitan al optimismo: el acuerdo comercial con India supone la reducción a cero de los aranceles del aceite de olivar a lo largo de cuatro años, sobre una situación inicial del 20% de tasas. La aceituna de mesa tendrá además el mismo tratamiento, tal como ha recordado Planas.

En cuanto a Indonesia, el ministro ha asegurado que dispone de una "clase media consumidora" y se puede exportar desde Córdoba el vino para las zonas turísticas, ya que "hay muchas bodegas allí presentes". Todos estos acuerdos comerciales, ha dicho Planas, "son para darle estabilidad y diversificación" al sector agroalimentario.

La alta velocidad entre Madrid y Sevilla regresa tras un mes: el ministro anuncia la reapertura de la línea el martes o el miércoles

El ministro Planas fomentará en la India el uso de la IA en el sector agroalimentario

