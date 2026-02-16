Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ETTLa TrinidadMálaga se vacíaEl ParqueAgua regeneradaSiirtli NaciMálaga CFUnicajaEntierro del Boquerón
instagramlinkedin

Temporal en Andalucía

Los vecinos de Grazalema ya pueden volver a sus casas tras el desalojo total del municipio

La Junta ha autorizado el regreso de la gran mayoría de los evacuados, aunque un área concreta sigue sin poder volver

Los vecinos desalojados de Grazalema en el polideportivo El Fuerte de Ronda

Los vecinos desalojados de Grazalema en el polideportivo El Fuerte de Ronda / EP

Ana Ramos Caravaca

Los vecinos de unas 1.342 viviendas de Grazalema (Cádiz) ya pueden volver a sus hogares tras recibir el visto bueno del operativo desplegado, que ha dado luz verde al retorno después de las actuaciones realizadas en la zona.

Aunque es la mayoría de los vecinos desalojados, aún queda un área concreta que sigue sin autorización de regreso por el momento, a la espera de contar con informes científico-técnicos específicos que permitan determinar con seguridad las condiciones para el retorno.

El regreso, ha informado Emergencias Andalucía 112, se realizará con medios propios, contando además con el apoyo del plan para personas vulnerables y con necesidades especiales. Desde Emergencias Andalucía han agradecido a toda la población su colaboración durante estos 11 días que han estado fuera de sus hogares.

Todo el municipio de Grazalema tuvo que ser evacuado el pasado 5 de febrero debido a las fuertes y continuadas precipitaciones que colmataron el acuífero hasta el punto de suponer un riesgo para la estabilidad del entorno urbano.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar se desplazó un equipo de investigadores para estudiar los movimientos de tierra que se habían estado dando en la localidad de la sierra gaditana y comprobar los riesgos que suponían para la ciudadanía. Mientras tanto, este lunes, los estudiantes de Grazalema han podido regresar a las clases presenciales en Ronda y Zahara de la Sierra y unas horas después, han conocido la noticia de que, desde hoy, casi la totalidad de los vecinos podrán regresar a sus hogares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
  2. El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
  3. El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
  4. Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
  5. El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
  6. Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
  7. La nueva ley de turismo de Andalucía contemplará multas de hasta 600.000 euros a las viviendas turísticas irregulares
  8. Andalucía alcanzará la alerta máxima por polen de gramíneas en los próximos días

Los vecinos de Grazalema ya pueden volver a sus casas tras el desalojo total del municipio

Los vecinos de Grazalema ya pueden volver a sus casas tras el desalojo total del municipio

La división de la izquierda andaluza: un laberinto que desconcierta a los votantes

La división de la izquierda andaluza: un laberinto que desconcierta a los votantes

Moreno anuncia el inicio de la fase de recuperación tras bajar la emergencia a nivel 1

Moreno anuncia el inicio de la fase de recuperación tras bajar la emergencia a nivel 1

Fernández-Pacheco: «Aunque ya estén llenos los embalses no se nos ha olvidado de dónde venimos»

Fernández-Pacheco: «Aunque ya estén llenos los embalses no se nos ha olvidado de dónde venimos»

María Jesús Montero: "El Gobierno va a estar ahí cuando desaparezcan las cámaras"

María Jesús Montero: "El Gobierno va a estar ahí cuando desaparezcan las cámaras"

La Junta de Andalucía desciende a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan de Inundaciones

La Junta de Andalucía desciende a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan de Inundaciones

Andalucía mira a Europa ante las pérdidas por las borrascas: fondos para el campo, carreteras o poblaciones dañadas

Andalucía mira a Europa ante las pérdidas por las borrascas: fondos para el campo, carreteras o poblaciones dañadas

Andalucía destina 535 millones de euros para reparar los daños en sus carreteras tras las borrascas Leonardo y Marta

Andalucía destina 535 millones de euros para reparar los daños en sus carreteras tras las borrascas Leonardo y Marta
Tracking Pixel Contents