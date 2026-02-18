Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de médicosMuebles en la calleDelitos sexualesBloqueo del AVE en ÁloraSuicidio en BenalmádenaAbandono a bebéMás muertes que nacimientosCopa del Rey de baloncesto
instagramlinkedin

Un mes de la tragedia ferroviaria

Adamuz recibirá la Medalla de Andalucía por su entereza y solidaridad tras la tragedia ferroviaria

El Consejo de Gobierno de la Junta, reunido en la localidad cordobesa, ha decidido este miércoles otorgar el reconocimiento a sus vecinos por su solidaridad y entereza con las víctimas del accidente ferroviario

Foto de familia junto a los vecinos de Adamuz, antes del Consejo de Gobierno.

Foto de familia junto a los vecinos de Adamuz, antes del Consejo de Gobierno. / Manuel Murillo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Junta de Andalucía ha anunciado hoy la concesión de la Medalla de Andalucía al municipio de Adamuz, un reconocimiento institucional al conjunto de su pueblo por su entereza, solidaridad y ejemplo tras la tragedia ferroviaria que marcó a la localidad y dejó 46 fallecidos. Se trata de la medalla a los valores humanos, solidaridad y concordia.

El Consejo de Gobierno, celebrado precisamente en el pueblo este miércoles y cuando se cumple un mes de la tragedia, ha decidido otorgarle el máximo reconocimiento a la entereza de esta localidad cordobesa por su actuación, tanto institucional como de los vecinos, en un momento tan complicado como el accidente de tren.

"El mayor reconocimiento como andaluces"

El alcalde, Rafael Moreno, ha asegurado a este periódico que este premio es "el mayor reconocimiento que podríamos recibir como andaluces" y que supone "un orgullo" para los vecinos de esta localidad, tan golpeada por lo sucedido.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se reúne en Adamuz. Centro del Olivar de Sierra. Juanma Moreno y consejeros. Foto de familia y ambiente

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta en Adamuz, este miércoles. / Manuel Murillo

La consejeros han mostrado cariño y apoyo a los vecinos, los que fueron también el rostro visible de la tragedia y que colaboraron en atender a los heridos en los primeros momentos del siniestro, cuando todavía no habían llegado los equipos de emergencia. Actuaron por instinto de salvar vidas y hoy son reconocidos por la valentía de abalanzarse a unos trenes y unas vías destruidas donde para ese entonces no se sabía la magnitud de lo ocurrido. Julio y José, Gonzalo Sánchez, los trabajadores de Protección Civil o el párroco Rafael Prados Godoy han estado presentes durante el anuncio, así como el propio alcalde.

Noticias relacionadas y más

Varias iniciativas ciudadanas e institucionales, incluyendo el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial pedían este reconocimiento para la localidad en el Día de Andalucía de este mismo año. Un consenso unánime que ahora se ve reflejado con este anuncio.

TEMAS

  1. Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
  2. El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
  3. El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
  4. Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
  5. El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
  6. Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
  7. La nueva ley de turismo de Andalucía contemplará multas de hasta 600.000 euros a las viviendas turísticas irregulares
  8. Andalucía alcanzará la alerta máxima por polen de gramíneas en los próximos días

El Consejo de Gobierno de la Junta concede al pueblo de Adamuz la Medalla de Andalucía 2026

La Junta de Andalucía aprueba su Plan Actúa tras el temporal: 1.780 millones para agricultores, autónomos e inversiones

La Junta de Andalucía aprueba su Plan Actúa tras el temporal: 1.780 millones para agricultores, autónomos e inversiones

"Todos los días vuelvo al tren y a aquella noche": las víctimas del accidente de Adamuz se organizan un mes después

"Todos los días vuelvo al tren y a aquella noche": las víctimas del accidente de Adamuz se organizan un mes después

Las oposiciones para profesores en Andalucía de 2026 ofertarán 5.134 plazas: se esperan más de 35.000 aspirantes

Las oposiciones para profesores en Andalucía de 2026 ofertarán 5.134 plazas: se esperan más de 35.000 aspirantes

Los trenes de alta velocidad vuelven a cruzar Adamuz entre el recogimiento y el silencio

Los trenes de alta velocidad vuelven a cruzar Adamuz entre el recogimiento y el silencio

La alta velocidad entre Madrid y Sevilla regresa tras un mes: el ministro anuncia la reapertura de la línea el martes o el miércoles

La alta velocidad entre Madrid y Sevilla regresa tras un mes: el ministro anuncia la reapertura de la línea el martes o el miércoles

Luis Planas afirma que "hay que buscar alguna compensación" ante las pérdidas en el campo por las lluvias

El ministro Planas fomentará en la India el uso de la IA en el sector agroalimentario

El ministro Planas fomentará en la India el uso de la IA en el sector agroalimentario
Tracking Pixel Contents