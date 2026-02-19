Alternativa Republicana se suma a Por Andalucía para “cambiar” la región en las próximas elecciones

A falta aún de unos meses de las elecciones andaluzas, ya se mueven las piezas en el tablero de las izquierdas regionales. Alternativa Republicanaha anunciado que concurrirá a los comicios dentro de la coalición de Por Andalucía, liderada por el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.

"Tenemos que cambiar Andalucía", defiende el coordinador de Alternativa Republicana en la región, Juan Miguel Acejo, quien afirma que su partido "viene a aportar un pellizco republicano" a la confluencia de izquierdas. Esta alianza puede verse reflejada en las próximas elecciones municipales: Acejo no cierra la puerta a que "la izquierda hable" de cara a dichos comicios, pero aún no hay nada cerrado.

¿Quiénes forman Por Andalucía?

De este modo, Por Andalucía integrará en las elecciones a IU, Movimiento Sumar, Alternativa Republicana e Iniciativa por el Pueblo Andaluz, a expensas de que los de Maíllo cierren un acuerdo, aún incierto, con el Partido Verde (antes Verdes Equo), y, más incierto aún, con Podemos.

"Esta Andalucía no nos vale, hace daño a los ciudadanos", afirma Acejo: "No está con los jóvenes, ni con los mayores, no está por la sanidad, ni por la educación, ni por los cuidados". En esa misma línea se ha mostrado Toni Valero, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, para quien "hay que forzar el cambio" en la región porque "no cabe resignación ante lo que viene".

Por Andalucía: espacio "asentado"

A su juicio, Por Andalucía es un espacio político "asentado" en la comunidad y "comprometido" por la defensa de la clase trabajadora andaluza que "se convierte en una fuerza de izquierdas sin complejo: Que es feminista, ecologista, andalucista y republicana". Añade Valero que el frente que lidera su compañero Antonio Maíllo "quiere una Andalucía libre y un Estado [español] federal y republicano".

"Estas elecciones andaluzas tienen que ser claves para darle la vuelta al calcetín de Andalucía", considera el malagueño, que promete que "vamos a recuperar la sanidad pública y nadie va a esperar más de 48 horas para que le atienda su médico de cabecera". "Cuando gobernemos nosotros sí vamos a hacer cumplir la Ley de la Vivienda: Se va a regular el precio del alquiler en las zonas tensionadas", agrega.

El diputado de Sumar y coordinador andaluz de IU, Toni Valero. / Samuel Saborido

Por su parte, la coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, afirma que Por Andalucía "tiene la firmeza y la determinación de poner en marcha un proceso para echar de San Telmo a los especuladores y, sobre todo, para construir un futuro de esperanza".

Apunta que su espacio está "en condiciones de poner freno a la especulación de la vivienda limitando precios" y de "garantizar que haya un médico durante las 24 horas en todos los pueblos y todas las ciudades de nuestra provincia".

Las incógnitas morada y verde

Las incógnitas en el particular Juego de Tronos de la izquierda andaluza son Podemos y el Partido Verde. La formación morada, por el momento, irá a las andaluzas con marca propia y con el diputado andaluz Juan Antonio Delgado, persona de máxima confianza de la dirección estatal de Podemos, como candidato.

Desde Por Andalucía "tienden la mano" al partido de Ione Belarra a confluir con "la locomotora del cambio en Andalucía". Valero asegura que "siempre hay oportunidad para remar juntos, peo la locomotora del cambio en Andalucía no se para, echa carbón y tira para adelante. Anteponiendo los tiempos de la gente y de Andalucía". Esta "locomotora tiene que llevarse por delante a un gobierno antisocial de Juanma Moreno en las próximas elecciones".

Por otro lado, el acuerdo de los de Maíllo con el Partido Verde (Verdes Equo) tampoco está cerrado y no descartan concurrir con papeleta propia. Desde Por Andalucía confían en que podrán atraer a los ecologistas a la coalición, que ya integran en el Parlamento andaluz.

Una invitación que Valero hace extensible a Adelante Andalucía y apunta que "hay asientos para todos". "Queremos entrar a gobernar la Junta porque el cambio político hay que forzarlo". La formación andalucista liderada por José Ignacio García reitera que su intención es presentarse como proyecto andalucista y busca crecer hasta convertirse en una fuerza andalucista que determine gobiernos, autonómicos y estatales.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional, Emilio Delgado, y la comunicadora Sara Santaolalla / EFE

Acto de Rufián

Cuestionado por el acto que coprotagonizaron el pasado miércoles Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid) en la sala Galileo Galilei de Madrid y sobre la propuesta del catalán de armar un frente amplio de izquierdas, el diputado de Sumar se muestra "muy contento" de que la idea de la unidad de izquierdas "cada vez cunda más" y la "resignación se esté echando a un lado".

"El cambio que necesita nuestro país es de más democracia, más derechos y más seguridad para la clase trabajadora en el acceso a la vivienda y a los servicios públicos", manifiesta Valero. Para el dirigente andaluz de IU esto "pasa por un proceso en el que se incorpore la gente a remar": desde las organizaciones políticas hasta la población civil porque "esto no puede ir sólo de líderes políticos".

Asimismo, recuerda que su formación está centrada en el acto que IU, Más Madrid, los Comunes y Movimiento Sumar han organizado este sábado 21 en Madrid: "Damos un paso más en lo que ya está empezando a ser un clamor de la gente demócrata en este país que es no resignarse". Un evento al cual la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no acudirá.

Para Acejo "siempre es una buena noticia que varias fuerzas de izquierdas sean capaces de sentarse y hablar" porque "la izquierda que vaya separada pierde": "O nos unimos o nos matan por separado".

Ayudas tras el tren de borrascas

Cuestionado sobre las ayudas europeas a los afectados por el tren de borrascas que ha asolado la provincia, el diputado malagueño de Sumar afirma que "desde la izquierda hemos pedido al Parlamento Europeo un debate en torno a cómo está afectando la crisis climática en Andalucía, porque somos una de las regiones más afectadas".

Recrimina al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que tenga "en el cajón el 2% del presupuesto de gasto no financiero que tiene Andalucía". Le exige al mandatario andaluz "que además de pedir arriba, hay que poner".

Por último, reclama también "que no se deje en la cuneta a los ayuntamientos": pide que se den fondos a los gobiernos locales que "han estado en primera línea para socorrer y ayudar a sus vecinos".