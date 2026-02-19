Andalucía bate su récord de hipotecas desde 2010: el precio de la vivienda dispara el préstamo medio que roza los 150.000 euros

Andalucía cerró el año 2025 con un nuevo récord de operaciones hipotecarias para la adquisición de viviendas. En total, se formalizaron 98.052 créditos lo que supone un 19% más que el año anterior. Es la cifra más alta desde 2010. Ese año, justo en plena crisis económica fue el último en el que se rebasó la barrera de las 100.000 hipotecas formalizadas con entidades bancarias. Con este balance, recogido en el último informe del Instituto Nacional de Estadística, los datos repuntan tras la caída experimentada en 2023.

El incremento se ha reflejado también en una cifra récord en la cuantía de los préstamos que se han solicitado a las entidades bancarias. En el año 2025, según el INE, se han alcanzado los 14.448 millones de euros, lo que supone cerca de un 40% más que el ejercicio anterior. Desde 2008 no se alcanzaba un registro tan alto. Fue el último año con un importe global por encima de los 20 mil millones de euros.

Estos datos reflejan como el incremento de los precios de la vivienda ha incidido también en los importes de los créditos que se solicitan a las entidades bancarias. El importe medio en 2025 fue de 147.352 euros, lo que supone un 11% más que el año pasado cuando se situó en 132.727 euros. Es la cifra más alta de los últimos años.

Crecimiento de los precios en un 12,7%

La subida de las hipotecas coincide con un nuevo año de encarecimiento medio de los precios en la comunidad autónoma hasta situarse en un valor récord por metro cuadrado. Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Vivienda, las tasaciones fijan un precio medio por metro cuadrado de 1.855 euros (un importe que suele estar por debajo del valor real del mercado).

En los últimos tres años el crecimiento medio de los precios de la vivienda se ha situado por encima de los 300 euros el metro cuadrado. Hace sólo tres años el valor medio estaba situado en 1.500 euros por metro cuadrado. Este nivel de crecimiento se sitúa en torno a la media nacional que se situó en un 13,1% de aumento al cierre del año.

Una tendencia al alza a nivel nacional

En todo el país, el número de hipotecas se disparó un 17,8% hasta alcanzar la mayor cifra en los últimos quince años. Desde 2010 no se registraba una cifra tan elevada. Este crecimiento medio está incluso por debajo del caso de Andalucía (19%).

En cuanto al importe medio de las hipotecas, subió un 12,6% en 2025, hasta los 163.738 euros, el mayor de toda la serie estadística, mientras que el capital prestado se disparó un 32,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 82.044 millones de euros.