Se reduce el ceceo y aumento ligeramente el seseo en los acentos andaluces

Una investigación de la Universidad de Granada (UGR) que desarrolla un atlas lingüístico de Andalucía ha registrado una reducción del ceceo y un ligero aumento del seseo dentro de los diferentes acentos de la comunidad.

El Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía, un trabajo de la Universidad de Granada desarrollado desde 2023 que analiza la variación de los acentos en Andalucía, ha concluido que el ceceo es cada vez menos común en Andalucía, mientras que el seseo se mantiene más estable.

Se trata de una de las conclusiones del proyecto que desarrolla el investigador Alfredo Herrero, del departamento de Lengua Española de la UGR, quien ha adelantado los resultados más significativos de su proyecto para la celebración del 28F.

El objetivo del atlas es describir cómo varían los acentos de Andalucía en más de 500 puntos de su geografía y comparar los resultados con los del atlas que también hizo la UGR pero con datos recogidos entre 1953 y 1958.

Mediante una mezcla de encuestas en línea y entrevistas en persona, se han obtenido 493.433 audios de 4.469 personas, aunque se han seleccionado 138.171 de 1.163 participantes desde 571 ubicaciones.

Los datos elegidos se han procesado usando distintas herramientas informáticas de análisis acústico y ya se han terminado 80 de los mapas que conformarán el atlas.El mapa más difícil, y el más esperado, es el que ilustra la distribución del ceceo, el seseo y la distinción S/Z en Andalucía.

Disnticiñon, seseo y ceceo por municipios / Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía

"El estigma hace que muchos hablantes de zonas no distinguidoras sientan presión por modificar su forma de hablar durante las entrevistas, bien de manera consciente o inconsciente", ha explicado el investigador, quien ha añadido que eso hace que terminen mezclando eses y zetas durante la recogida de datos.

La distribución general del ceceo, seseo y distinción S/Z no ha cambiado enormemente entre la década de los años 50 del pasado siglo y la de 2020 en adelante, pero sí se localizan algunas diferencias.

La distinción S/Z se ha extendido, especialmente en el norte de Huelva y de Córdoba; además, algunos puntos tradicionalmente ceceantes en la costa de Málaga, Granada y Almería han pasado a distinguir entre ambas. Otras áreas ceceantes en Jaén, Granada y Almería parecen haber desaparecido, y la única zona no distinguidora en Almería es ahora el lugar ceceante del suroeste almeriense.

El seseo, por su parte, se mantiene relativamente bien, aunque los datos indican que se ha reducido en el norte de Jaén, a pesar de que algunas islas seseantes siguen sobreviviendo en esta provincia. El seseo parece haberse extendido igualmente a algunos puntos ceceantes en las provincias de Málaga y Sevilla, aunque los datos de estos lugares se están revisando debido al proceso de enmascaramiento de rasgos fonéticos.

Noticias relacionadas

Uso de "vosotros veis" o "ustedes veis" en 571 puntos de Andalucía / Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía

"Como se sospechaba, el estigma ha causado que la extensión del ceceo haya experimentado una mayor reducción que la del seseo", ha añadido el investigador.