Desciende a fase de preemergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía

La Junta de Andalucía ha acordado este miércoles, 25 de febrero, descender el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía a la fase de preemergencia, en 'situación operativa cero', ante la evolución de la situación en Andalucía, con tan solo un escenario abierto, el de la zona del Guadalete, y el descenso de desalojados a 180 personas.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento en la que ha precisado que ha sido a las 17,26 horas de este miércoles cuando la dirección del Plan de Emergencias ha acordado dicha rebaja de la situación operativa del citado dispositivo.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', además, el consejero ha valorado que "se consolida" así la "fase de recuperación" tras esta sucesión de temporales por la que aún permanecen 180 personas desalojadas de sus casas en Andalucía, según ha recordado.

El consejero ha recordado en el Parlamento que el Plan de Emergencia llegó a estar activado en 'situación operativa 2' durante parte del tren de borrascas, y ha destacado que "por fin" se ha podido dar por concluida la "situación de máximo riesgo para la población".

Tras este paso, ahora toca "volcarse" desde el Plan andaluz de Emergencia "en el seguimiento y la evaluación de lo que ya significa la fase de recuperación, de restauración" tras estos temporales, en la que "todas las administraciones estamos también volcados", según ha subrayado el consejero.

Posteriormente, en un comunicado, desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias han detallado que la EMA ha incorporado este miércoles al Colegio de Trabajadores Sociales en virtud del convenio de colaboración suscrito con la institución para acompañar a las familias afectadas en los asuntos relacionados con la fase de recuperación.

El citado Plan está operativo desde hace 34 días. Se puso en marcha el 23 de enero en fase de preemergencia --situación de vigilancia--, si bien, ante la evolución de los hechos, el 27 de enero se declaró la fase de emergencia, que se intensificó el 3 de febrero a la "situación operativa dos".

Las salas de EMA 112 han coordinado durante el 'enjambre de borrascas' --desde el 27 de enero y hasta el pasado día 16 febrero-- un total de 13.749 incidencias en la región.

La provincia de Cádiz ha concentrado la mayoría de los avisos recibidos con 2.736, seguida de Jaén con 2.260, y de Sevilla con 2.168. Le siguen Granada (1.958), Málaga (1.503), Córdoba (1.461), Almería (1.109) y Huelva (554).

La jornada que concentró más emergencias fue la del día 28 de enero, con 2.017 debido al paso de las borrascas 'Joseph' y 'Kristin' en Andalucía.

Además, han llegado a estar más de 11.000 personas desalojadas, y la red de carreteras se ha visto "considerablemente perjudicada", hasta el punto de que a fecha de este miércoles permanecen un total de 108 vías afectadas, y 79 de ellas cortadas.

Durante este episodio, el operativo llegó a desplegar hasta seis Puestos de Mando Avanzado (PMA) en diferentes localidades, y se llegó a trabajar hasta en 23 escenarios distribuidos en 30 municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada y Jaén.