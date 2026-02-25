La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.047 plazas de Secundaria y Conservatorio

La Junta de Andalucía abre el jueves 26 de febrero el plazo de inscripción para las oposiciones de Educación de 2026. Según la previsión de la Junta, el plazo para presentarse terminará el 18 de marzo. La convocatoria se ha publicado en el BOJA y activará una oferta de 5.047 plazas. Esta es la cifra definitiva aportada en el desglose completo por especialidades que figura en el último borrador que ya ha pasado por la Mesa Sectorial con los sindicatos, un documento al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

En conjunto, la oferta suma las plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo de 2025 -aprobada este mes- a las que quedaron pendientes de 2023 y 2024. De este modo, se convocan todas las disponibles salvo las de maestros, que, como ya estaba previsto, se aplazan hasta 2027. En total, se ponen a disposición de los aspirantes 4.406 plazas de Secundaria, 201 de Música y Artes Escénicas y 440 de Formación Profesional.

4.406 plazas para Secundaria

La mayor parte de la convocatoria corresponde al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con 4.406 plazas de las cuales 475 son del turno de discapacidad. En concreto, más de 2.000 proceden de 2025; a ellas se añaden más de 1.000 de 2024 y otra cifra similar de 2023, además de 19 por promoción interna.

Por especialidades, Educación Física concentra la mayor oferta, con 503 plazas, de las que 450 son de turno general y 53 de reserva para discapacidad. Entre las categorías que más vacantes reúnen, destacan las 391 plazas de Formación y Orientación Laboral, las 351 de Orientación Educativa y las 304 de Tecnología. Asimismo, Matemáticas contará con 255 vacantes y Física y Química con 225.

La oferta se completa con 202 plazas en Procesos de Gestión Administrativa, 186 en Sistemas y Aplicaciones Informáticos y 154 en Informática. Por su parte, Procesos Sanitarios y Asistenciales suma 150 vacantes e Instalaciones Electrotécnicas, 140. También habrá 127 plazas de Dibujo, 116 de Administración de Empresas y 101 de Francés. Finalmente, Servicios a la Comunidad dispondrá de 100 plazas, Hostelería y Turismo de 70 y Química Industrial de 25.

Guitarra y Lenguaje lideran las plazas artísticas

En segundo lugar, en el ámbito de Música y Artes Escénicas se convocan 201 plazas, de las que más de 150 corresponden a 2025 y el resto se arrastran desde 2023. En este bloque, Guitarra encabeza la oferta con 30 plazas, seguida de Lenguaje Musical con 21 y Violín con 20. Además, Percusión contará con 16 vacantes; Saxofón y Trombón, con 12 cada una; y Canto y Contrabajo, con 10 respectivamente.

En cuanto a las enseñanzas escénicas, se ofertan 9 plazas de Dirección Escénica, 6 de Dramaturgia y Escritura Dramática y 3 de Interpretación en Teatro Musical. Por su parte, en danza salen 5 plazas de Danza Contemporánea, 4 de Danza Española y otras 4 de Espacio Escénico.

440 plazas de FP

Por último, el Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional suma 440 plazas: 380 aprobadas este mes y 60 pendientes de 2023. Dentro de este apartado, Mantenimiento de Vehículos concentra 110 vacantes y Cocina, 80. A su vez, Peluquería, Servicios de Restauración y Soldadura contarán con 40 plazas cada una, mientras que Estética suma 35. Además, rondan la treintena especialidades como Mecanizado, Mantenimiento de Máquinas, Patronaje y Confección, Producción de Artes Gráficas o Fabricación e Instalación de Carpintería.

14.000 plazas en dos años

En total, con estas 5.047 plazas y sumadas a las 7.886 convocadas en 2025, la Junta alcanza las 14.000 comprometidas para el bienio 2025-2026.Precisamente, el volumen de convocatorias acumulado en los últimos años es el argumento que esgrime la Administración para retrasar a 2027 las oposiciones de maestros, categoría para la que se reservan 806 plazas de Primaria aprobadas en febrero.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que las últimas oposiciones celebradas en Andalucía tuvieron lugar en 2025, cuando se ofertaron 7.886 plazas y se inscribieron 41.852 aspirantes. De ellos, 13.801 optaban a Secundaria. Ahora, según las previsiones recogidas en el informe económico al que ha tenido acceso este periódico, la participación volverá a ser elevada: la Junta estima unos 35.500 aspirantes para Secundaria y Música y Artes Escénicas, y alrededor de 1.800 para Profesores Especialistas de FP.