Así ha cantado Manuel Carrasco el himno de Andalucía durante la gala del 28F

Con sentimiento y sólo acompañado por una guitarra, Manuel Carrasco ha sido el encargado de poner el broche musical a la gala por el 28F, entonando el himno de Andalucía. El onubense ha sido reconocido como Hijo Predilecto de Andalucía, junto a la actriz y directora Paz Vega.

El cantante, natural de Isla Cristina (Huelva), ha asegurado que es “todo un honor” recibir el máximo reconocimiento que se da en nuestra tierra. Acostumbrado a llenar grandes estadios, esta vez el escenario no era menor: un Teatro de la Maestranza repleto para celebrar el Día de Andalucía.

Noticias relacionadas

El artista no sucumbió a la presión ni se dejó llevar por la emoción, aunque su interpretación ha estado llena de sentimiento y, como no, de orgullo andaluz.