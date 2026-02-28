Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

28F

Así ha cantado Manuel Carrasco el himno de Andalucía durante la gala del 28F

El onubense ha sido reconocido como Hijo Predilecto de Andalucía y se ha encargado de entonar el himno de todos los andaluces

JUNTA DE ANDALUCÍA

Ana Ramos Caravaca

Con sentimiento y sólo acompañado por una guitarra, Manuel Carrasco ha sido el encargado de poner el broche musical a la gala por el 28F, entonando el himno de Andalucía. El onubense ha sido reconocido como Hijo Predilecto de Andalucía, junto a la actriz y directora Paz Vega.

El cantante, natural de Isla Cristina (Huelva), ha asegurado que es “todo un honor” recibir el máximo reconocimiento que se da en nuestra tierra. Acostumbrado a llenar grandes estadios, esta vez el escenario no era menor: un Teatro de la Maestranza repleto para celebrar el Día de Andalucía.

El artista no sucumbió a la presión ni se dejó llevar por la emoción, aunque su interpretación ha estado llena de sentimiento y, como no, de orgullo andaluz.

