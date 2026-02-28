Economía en Málaga, el dinámico motor andaluz

Málaga sigue ganándose a pulso su apelativo de motor económico de Andalucía de la mano del buen momento del turismo, la pujanza de su floreciente sector tecnológico y la buena evolución de las exportaciones (aunque en este apartado sí que queda todavía un amplio margen de mejora). La economía de Málaga mantuvo, en general, un gran ritmo de actividad este 2025 con un 3,7% de aumento del PIB, según Analistas Económicos de Andalucía, el gabinete de estudios del grupo Unicaja. Esta tasa que, sin llegar al 4,4% de subida del año anterior, sí ha permitido a Málaga seguir creando empleo y empresas de forma fluida y ser, de nuevo, la provincia que más crece de Andalucía, supera de largo la media andaluza (que ha sido del 3%) y de España (un 2,6% respectivamente), y doblando también a la Zona Euro (en torno al 1,5%).

En el plano laboral, Málaga ha firmado un nuevo récord de empleo a lo largo del ejercicio, superando buena parte de los meses los 740.000 ocupados (el pico fue en julio con casi 759.000) y dejando la cifra de paro en unos 110.000 desempleados, su nivel más bajo desde 2007. Los empresarios, en todo caso, señalan que el reto de la provincia es bajar de 100.000 parados y del 10% de tasa de paro (ahora mismo es el 11,7%) pero señalan que el hecho de que Málaga atraiga de forma constante a nuevos residentes y trabajadores hace que la población activa no pare de crecer (anda ya cercana al millón de habitantes) y haga difícil alcanzar ese objetivo.

«Aunque Málaga continúa generando empleo, no logramos hacerlo a un ritmo mayor que compense ese crecimiento demográfico, por lo que el paro baja de forma muy lenta», recordaba hace unos días en una entrevista con este periódico el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara.

El volumen de empresas inscritas en la Seguridad Social en Málaga fue también en 2025 el más alto de la historia, rozando ya las 60.000 compañías. La provincia ha liderado claramente la creación de empresas a nivel andaluz, reuniendo a un 70% de todas las que se generaron en la comunidad. Andalucía cerró el año con 270.842 compañías y un aumento de 1.858 empresas. Pues bien, Málaga concentró casi 1.300 firmas dentro de ese volumen de aumento.

Málaga vuelve a liderar la llegada de turistas a Andalucía en 2025 / Álex Zea

Turismo

En el ámbito del turismo, Málaga volvió a liderar la llegada de turistas a Andalucía en 2025 al reunir 10,7 millones de visitantes, lo que supone el 28,2% de los 37,9 millones que recibió la comunidad. Málaga registró así un aumento del 7,6% en afluencia de turistas en relación con el año anterior, estableciendo un nuevo nivel récord. En Andalucía, que también marcó un nuevo techo histórico de visitantes, la subida fue del 5,2%. «Los resultados no solo superan nuestras expectativas, sino que confirman la solidez de un modelo que prioriza la calidad, el ingreso y el empleo», aseguró el consejero, Arturo Bernal, al conocer las cifras.

No obstante, el sector turístico se enfrenta a algunas incertidumbres. Los hoteles de la provincia de Málaga, por ejemplo, no lograron reeditar en 2025 su récord global de viajeros debido al descenso de turistas nacionales (el de extranjeros sí subió) . Y este 2026 ha empezado con el tremendo impacto del accidente ferroviario de Adamuz que, además de la tragedia de la pérdida de vidas humanas, ha causado con la interrupción durante algunas semanas de la Alta Velocidad un descenso en las reservas turísticas de entre el 15% y el 20%, lo que supone más de 300 millones de euros en pérdidas de demanda del alojamiento turístico en la provincia, según Aehcos.

El PTA se confirma como un pilar fundamental en la economía andaluza / Gregorio Marrero

Tecnología

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) se confirma como uno de los pilares productivos esenciales de Málaga y de la comunidad. Cuenta con 715 empresas instaladas y 27.940 empleos directos pero un estudio de la IEB Society de la Universidad de Málaga constata que su impacto real en la economía es mucho mayor si se cuenta el efecto indirecto e inducido que genera su actividad en el entorno. Así, la aportación total del también conocido como Málaga TechPark al PIB andaluz sería de 4.836 millones, la producción estaría en 10.119 millones y su contribución al empleo sería de 70.968 puestos de trabajo. Con estas cifras, el parque sería el dinamizador del 10,68% del PIB de Málaga y del 9,64% de su empleo. La contribución de la tecnópolis al conjunto de la economía andaluza y su empleo también es notoria, con un 2,3% del PIB regional y un 2% del empleo.

Las exportaciones crecen en Andalucía / Shutterstock

Exportaciones

Málaga ha firmado en 2025 las mejores cifras de su historia en comercio exterior, con 3.450,5 millones de euros en exportaciones y una subida del 5,4% respecto al ejercicio anterior, según los datos de la Agencia Trade. Todo ello, a pesar de la bajada de los precios del aceite de oliva (el producto de la provincia con más peso en el mercado internacional) y del impacto de los aranceles de EEUU a la Unión Europea.

El auge de exportaciones en Málaga es más palpable si se recuerda que en 2007, en pleno boom económico, Málaga exportaba sólo por valor de unos 1.000 millones al año.

«El dato de crecimiento es positivo y confirma que vamos en la dirección adecuada, pero no podemos conformarnos. Málaga tiene potencial para exportar mucho más y, sobre todo, para que un mayor número de empresas se incorporen de forma estable a los mercados internacionales. Nuestro reto no es solo exportar más, sino hacerlo de manera sostenida y con un tejido empresarial cada vez más competitivo», apuntaba recientemente el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano. Málaga cuenta con un tejido exportador concentrado principalmente en las más de 1.000 empresas que exportan de forma regular y consolidada.

Por su parte, Andalucía cerró 2025 como el segundo mejor año exportador de su historia con 40.433 millones y se sitúa como tercera comunidad en ventas al exterior de España tras Cataluña y Madrid.