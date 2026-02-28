Moreno rompe a llorar en el discurso del 28F al recordar a las víctimas de Adamuz: "Nunca os dejaremos solos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha roto a llorar durante su discurso institucional en el acto de entrega de distinciones honoríficas que concede la Junta con motivo del 28F al recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), a las que ha prometido "llegar hasta el final para que conozcáis la verdad con la dignidad y el respeto que os merecéis" y ha garantiza que "nunca os dejaremos solos".

Visiblemente emocionado, Moreno ha tenido que interrumpir hasta en tres ocasiones su intervención al rememorar el accidente de Adamuz y el discurso de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las onubenses fallecidas en el Alvia, que tomó la palabra en el funeral celebrado en Huelva acompañada de su hermano Fidel en nombre de las familias de todas las víctimas.

"Pienso ahora mismo en aquella primera noche, en el lugar del accidente, la del 18 de enero, y me vienen las imágenes de ese momento de confusión, de espanto. La oscuridad, el frío, las caras que vi al llegar, las primeras sensaciones, la enorme ola de dolor que invadió todo y cada uno de esos rincones, la gente acudiendo a ayudar. Y desde el primer momento, coordinamos de forma inmediata todos los servicios de emergencia para dar la respuesta a las víctimas", ha relatado entre lágrimas el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha recibido una larga ovación.

Acto seguido ha destacado que "muchos se han sorprendido del comportamiento de los andaluces y me lo han hecho llegar, pero a mí me han sorprendido que se sorprendan porque los andaluces simplemente hemos hecho lo normal en esta tierra, lo que nos enseñaron en nuestras casas" antes de pedir perdón por volver a parar su discurso con la voz quebrada.

"Somos una tierra de empatía, solidaridad y concordia. Que nadie espere jamás de nosotros que utilicemos el dolor de nuestra gente para dividir ni para obtener ningún tipo de ventaja. Los andaluces no somos así. Y ante esta tragedia, lo que hay que hacer es lo que hemos hecho, atender al sufrimiento de las familias y escucharlas antes, escucharlas ahora y escucharlas en el futuro".

Moreno ha iniciado su discurso recordando el "cruel inicio" de 2026 vivido en Andalucía con "un terrible accidente ferroviario y temporales devastadores" que han dejado "mucho sufrimiento en muy poco tiempo" y resaltando que "al igual que en la pandemia del Covid, los andaluces hemos dado un ejemplo de pueblo unido, responsable, generoso".

Ha resaltado que poco después de la tragedia de Adamuz "la naturaleza nos volvió a poner a prueba, con una borrasca detrás de otra" en un episodio que ha llegada a comparar con el título de oscarizada película 'Todo a la vez en todas partes'. "Así fue. Todos los riesgos a la vez en toda Andalucía: un pantano que supera su límite de seguridad, un río que entra en alerta roja y está a punto de desbordarse, unas familias en peligro a las que hay que evacuar de manera urgente. No quiero imaginar hasta dónde habría podido llegar la desgracia si los esfuerzos de coordinación y la responsabilidad de todas las administraciones no hubieran sido los que fueron", ha subrayado.

Moreno ha puesto como ejemplo a los alcaldes del PSOE en Grazalema (Cádiz) y del PP en Ronda (Málaga) ante el desalojo completo de la localidad de la Sierra gaditana. "Fui testigo de cómo bastó una sola llamada entre Carlos y Maripaz, dos alcaldes de diferente signo político, para que se pusieran de acuerdo y dieran soluciones a todo un pueblo que había tenido que ser evacuado. Porque en Andalucía, en los momentos críticos se difuminan las diferencias. Y cuando hay un problema, estamos todos", ha subrayado antes de garantizar que la puesta en marcha de las medidas para la recuperación es la "prioridad absoluta" de su gobierno.

El presidente de la Junta ha lanzado este mensaje durante su discurso institucional en el acto de entrega de distinciones honoríficas que concede el Ejecutivo andaluz con motivo del 28F al que no ha acudido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sí ha estado presente en el Pleno institucional del Parlamento andaluz pero ha dejado la representación del Ejecutivo central en manos de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla.

Los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía han recaído este año 2026 en el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega, mientras que las Medallas de Andalucía han distinguido al pueblo de Adamuz (Córdoba); al Museo de la Autonomía; la modelo y presentadora de televisión Eva González; el director general CEO de Ingka Group (Ikea), Juvencio Maeztu; la periodista Sandra Golpe; el ingeniero y director de Ciberseguridad de Google (Google Safety Engineering Centers-GSEC), Bernardo Quintero; el grupo de sevillanas Cantores de Híspalis; el torero sevillano José Antonio 'Morante de la Puebla'; la cantante y actriz malagueña Ana Mena; la futbolista sevillana Olga Carmona; la karateca malagueña María Torres García; la presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España Ana Requena; el fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, Raúl Berdonés; la investigadora Rosa María Rodríguez Domínguez y las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos desplegadas en las ocho provincias andaluzas.