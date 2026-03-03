Cáritas denuncia que 1 de cada 4 andaluces vive en exclusión social

El 23% por cierto de los andaluces se encuentra en posición de vulnerabilidad. Son datos arrojados por el Informe FOESSA sobre la exclusión social, vinculado a Cáritas. Informe que ha sido presentado por Daniel Rodríguez de Blas, miembro del Comité Técnico de FOESSA. Entre ellas 10% en exclusión severa, lo cual suma un total de 850.000 personas.

La exclusión como un fenómeno multidimensional

Rodríguez de Blas define la exclusión como algo no limitado a la pobreza, es una de sus causas, pero el resultado termina siendo el aislamiento social. Una reclusión de la cual es más dificil salir cuantas más causas se acumulen. Algunas de ellas son perdida de empleo, ruptura familiar, enfermedad...

Vivienda y empleo como principales causantes

El estudio sitúa al encarecimiento de vivienda y a la precariedad del empleo. En el caso de Málaga, Daniel Rodríguez de Blas comentó que cerca de 200.000 personas caen bajo el umbral de pobreza una vez pagada la vivienda y suministros. Esto se justifica con el precio del alquiler que ha aumentado cerca de un 30% a lo largo del año.

La precariedad laboral complica más el tema. El estudio comenta que cerca de 180.000 personas en Andalucía sufren de empleos precarios o inestables. Un 14% de hogares malagueños según Daniel.

El Ingreso Mínimo Vital es un agravante, o al menos parte de él. Porque según el estudio este solo alcanza actualmente a 6 de cada 10 andaluces que lo necesitan, que si bien se encuentra por encima de la media estatal, no llega a cubrir a todos.