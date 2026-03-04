Cayetana de Alba a través de la historia: "Todos los momentos importantes de su vida pasaron en Dueñas"

Un recorrido por la historia del Ducado de Alba, de la vida de Cayetana y de su capacidad de adaptarse a las modas y a la propia historia de España, un viaje por las grandes personalidades del mundo con el que se codéo que son, a la vez, una panorámica del arte, la cultura, la moda, las causas sociales y también la diplomacia del siglo XX: de Picasso, Miró, Dalí y Zuloaga a Jackie Keneddy, Lola Flores, Richard Avedon, Givenchy, Pertegaz, Cary Grant, Oriana Fallaci o Churchill. Todos de una forma u otra pasaron por su vida. Muchos de ellos, además, fueron recibidos con honores en la casa preferida de Cayetana, su palacio sevillano de Dueñas.

Con las más de 200 piezas que componen la exposición Cayetana. Grande de España, que se inaugura este miércoles con la presencia del rey Felipe, la Fundación Casa de Alba, que ha hecho un gran trabajo en los últimos años en la labor de apertura y difusión del legado familiar, celebra el centenario del nacimiento de la aristócrata que, según su hija y comisaria de la muestra, Eugenia Martínez de Irujo, "todos los momentos importantes de su vida pasan en el Palacio de Dueñas", desde su puesta de largo, su primera boda, con Luis Martínez de Irujo o la última con Alfonso Díez.

Más de tres años de trabajo, de documentación, de buceo a través del archivo familiar y orden del material por parte de las comisarias, Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, han dado como fruto un recorrido que permite "conocer muchas facetas menos conocidas" de Cayetana Fitz-James Stuart y Silva (Madrid, 1926-Sevilla, 2014), decimoctava duquesa de Alba, la tercera mujer en ostentar este título de su linaje y, según su hija pequeña, "una persona fascinante, con gran carisma".

La muestra abre sus puertas para el público desde este jueves 5 de marzo al 31 de agosto y promete convertirse en uno de los grandes atractivos para los visitantes que se acercan a Sevilla en estas fechas a conocer el perfil más íntimo, menos conocido, de una de las grandes personalidades mediáticas de las últimas décadas y, sin duda, una mujer que, además, ejerció hasta el final de sus días como embajadora de la estampa sevillana: el flamenco, los toros, la feria (la portada del Real este año la recuerda en su centenario) y el mundo cofrade. "Se nota que es un palacio vivido", ha comentado un visitante a lo largo del recorrido. Y es que, además, la visita permite detenerse en esas fotografías que se atesoran a lo largo de una vida, sólo que en su caso proceden de personajes de la historia de España: como la fotografía firmada por su madrina, la reina Victoria Eugenia o el retrato familiar de Felipe y Letizia con la pequeña Leonor.

Los retratos de Zuloaga a la duquesa, juntos por primera vez

Para la ocasión, la Fundación ha adaptado la sala de exposiciones temporales para albergar parte del recorrido, sobre todo el que expone el material de archivos, cartas y albumes, que requiere unas condiciones más optimas de humedad y conservación. Es en esta sala donde se puede ver, "por primera vez juntos dos zuloagas que retratan a la duquesa", ha apuntado Álvaro Romero, director de la Fundación: el que artista vasco pintó cuando Cayetana era apenas una niña, a lomos de su pony, un cuadro de 1930 que se custodia en el Palacio de Liria en Madrid y en la que aparece uno de sus juguetes, un pequeño Mickey Mouse de peluche, "en una de las primeras representaciones del personaje" creado en 1928.

Y al lado otro retrato que años más tarde pintó Zuloaga, con una Cayetana ya adolescente, con 16 años, y que se encuentra habitualmente en uno de los salones de Dueñas y es uno de los lienzos más desconocidos hasta la fecha. Entre ambos cuadros, una de las piezas estrella es el busto en mármol blanco que realizó el gran escultor Mariano Benlliure cuando Tana, como le llamaban en casa. Además a través de las distintas estancias del palacio, el visitante puede contemplar cuadros José de Ribera, de Julio Romero de Torres, de Federico de Madrazo o de José Esquivel

Desde pequeña, su padre, Jacobo, con el que vivió la tarea de levantar y hacer resurgir el palacio de Liria tras el incendio del 36, convivió con el arte en sus muchas mañanas de paseo en el Museo del Prado, las visitas al Museo Británico y a todas las pinacotecas del mundo que conoció.

En este apartado, titulado En torno al arte. De la duquesa mecenas a la duquesa pintora, se explora la relación con el arte, con magníficos dibujos que expresamente le regalaron artistas como Picasso, Dalí o Miró. Además, hay elementos personales nunca antes expuestos como su pasaporte o albumes de fotografías en los que la propia duquesa comentan las instantáneas: "Aquí estoy hecha una pinta", escribe de una fotografía vestida de blanco junto a Joselito en los jardines de Liria.

Embajadora de España, la proyección internacional de la duquesa

Hija única, la duquesa de Alba tuvo una educación cosmopolita y desde bien pequeña se movió en los círculos de la élite internacional: vivió en Francia y luego diez años en Inglaterra, donde su padre fue embajador. Es con el contacto de esas sociedad, entonces plenas democracias cuando en España se vivia en plena dictadura, que Cayetana quiere copiar mucho de lo que ve: como el de llevar los grandes desfiles de moda hasta sus palacios, donde junto a su primer marido y padre de sus hijos, Luis Martínez de Irujo conforma una de las parejas más fotografiadas, atractivas y reclamadas de la época. Su primer traje de novia, que se conserva en el Museo del Traje, se puede ver también en esta ocasión. Desfiles de Dior o Givenchy se organizan en los salones de Liria. Su relación con la moda, de hecho, ocupa un gran protagonismo en la muestra, que se cierra con un conjunto de magnífcos vestidos, que, según ha confesado Eugenia, "arreglará para ajustarlos" a su talla en cuanto pase la exposición.

Y a lo largo de todo el recorrido, la muestra se entrelaza con algunas fotografías que retratan momentos íntimos, personales y poco conocidos de Cayetana, algunas de de ellas captadas por maestros como Richard Avedon o Geynes, como ese magnífico retrato junto a Lola Flores captado durante una noche de fiesta, que se puede ver en el saloncito del tablao, ese rincón casi altar que deja ver la mujer detrás de la cámara: la bandera del pueblo gitano, trajes de gitana, sombreros de amazona, un abanico pintado, sus chapas como voluntaria en el Rastrillo o carteles de Semana Santa.