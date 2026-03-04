La crisis política entre España y Estados Unidos pone en vilo a la economía andaluza: en juego 2.600 millones en exportaciones

Estados Unidos es el quinto país que importa más productos de Andalucía y el primer mercado fuera de la UE. En 2025, el último ejercicio cerrado, se vendieron 2.607 millones de euros de distintos productos. Desde la llegada de la nueva administración de Donald Trump esta vía de negocio clave para las empresas andaluzas ha estado condicionada por la inestabilidad debida a la amenaza continua de aranceles. Ahora, esta tensión se ha acentuado ante la grave crisis abierta en el marco de la guerra de Irán por la decisión de España de rechazar abiertamente la intervención militar y rechazar cualquier tipo de colaboración a través del uso de las bases de Rota y Morón.

Toda esta situación ya ha provocado una caída sensible del importe de las exportaciones andaluzas de hasta un 17% durante el año 2025. La respuesta de Trump anunciando la ruptura de relaciones comerciales agrava la situación y ha puesto en vilo a la economía andaluza y específicamente al sector agrario. Organizaciones como COAG muestran ya "máxima preocupación", la Junta advierte de las consecuencias sobre productos como el aceite de oliva (que tiene en Estados Unidos uno de sus principales destinos) y el Gobierno de España, por su parte, hace una llamada a la "tranquilidad y serenidad".

Llamada a la tranquilidad de Planas

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha seguido desde Sevilla los últimos episodios de la escalada de la confrontación entre Estados Unidos y España con la amenaza abierta de Donald Trump y la respuesta de Pedro Sánchez a través de un comunicado institucional en la misma mañana de este miércoles. "Hago una llamada a la tranquilidad, la serenidad y la firmeza. El Gobierno de España va a defender los intereses de los españoles", apuntó. El ministro, además, incidió en que toda la política comercial se enmarca dentro de la UE y que, por tanto, cualquier decisión unilateral de Estados Unidos debe aplicarse en este contexto.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Agua, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado su confianza en que la "amenaza" de Donald Trump "no se materialice": "Estados Unidos, como socio preferente de Andalucía, es uno de nuestros grandes clientes. Ha sido y tiene que seguir siendo un aliado preferente de Andalucía".

En este sentido, destacó que los consumidores estadounidenses eligen siempre "productos andaluces por su calidad, seguridad y trazabilidad alimentaria". "Como Gobierno regional y teniendo en cuenta nuestras competencias, lo único que podemos pedir y desear es que la agricultura no sea la moneda de cambio y que acabe pagando los platos rotos de la política internacional".

La COAG advierte de subida de costes

Los problemas del conflicto bélico no sólo tienen como base la crisis diplomática entre EEUU y España. También el impacto de la guerra en sí sobre el paso por el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo.

“Nos preocupa seriamente que la historia se repita. Cada conflicto internacional acaba repercutiendo directamente en el campo andaluz, especialmente a través del precio de la energía y los insumos. Y los agricultores y ganaderos no pueden volver a asumir en solitario otro golpe de estas dimensiones”, advierte Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía.

Por este motivo, COAG ha pedido que se pongan en marcha ya planes de ayuda al campo andaluz ante el impacto que puede tener la guerra sobre el empleo, la actividad económica y el abastecimiento alimentario.