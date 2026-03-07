Andalucía alberga la mitad de las minas de España, que ya extraen los metales más preciados para la transición energética

La soberanía europea en minerales es uno de los grandes objetivos que se marca Europa a corto y medio plazo. La situación geopolítica, que se ha tensado en los últimos días con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, ha impulsado al Viejo Continente a afanarse por buscar en su territorio materias primas fundamentales o críticas. Su disponibilidad se ha convertido en un factor estratégico de primer orden. Son, de hecho, componentes esenciales en la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos, como baterías para vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, paneles solares, turbinas eólicas o equipos médicos.

En este contexto, Andalucía juega un papel principal en el mapa nacional y también en el europeo. No obstante, la comunidad copa la mitad de las explotaciones actualmente activas de donde se extraen materias primas fundamentales para la UE, según se desprende de la Estadística Minera 2024, que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Mapa de explotaciones activas de materias primas fundamentales para la UE. / Miteco

En concreto, alberga un total de diez minas de las 21 que existen en todo el país en las que se encuentran estas materias primas fundamentales. En concreto, cobre, fluorita/espato-flúor, feldespato, y estroncio. Siendo, además, el cobre, materias primas estratégicas, según el catálogo europeo. En el caso del wolframio, se encuentra en una explotación de Castilla y León.

Cobre, Estroncio, Espato-Flúor y Feldespato

Las empresas que están detrás de estas explotaciones son, en el caso del cobre, Atalaya Mining Copper, S.A. y Sandfire Matsa, S.A.U. Ambas compañías se encuentran ubicadas en la Faja Pirítica Ibérica, una de las zonas señaladas por el Miteco dentro del Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029 -a ejecutar con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC),- presentado hace un año y que aprovechará la tecnología actual para buscar recursos no identificados, gracias a la revisión de los estudios geocientíficos existentes, nuevos estudios geofísicos y de detección remota, campañas geoquímicas o nuevos sondeos.

En el caso del Feldespato la explotación se sitúa en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y está regentada por la empresa Ostalé S.L. Este material se utiliza como materia prima en las industrias de la cerámica, el esmalte y el vidrio.

Granada, líder en Estroncio

Por otro lado, Granada es el segundo mayor yacimiento del mundo y el único productor de la UE de estroncio. Precisamente en esta provincia se encuentran tres explotaciones de este mineral. Kandelium Minerals, S.A. y Canteras Industriales, S.L. son las dos industrias que operan en la zona.

También en Granada se encuentran dos minas de Espato -Flúor. Minera de Órgiva, S.L. es la empresa que trabaja sobre el terreno, una firma especializada en la explotación de recursos minerales mediante minería subterránea que centra su actividad principalmente en la explotación de fluorita.

Otras prospecciones

Más allá de las explotaciones actualmente activas, Andalucía cuenta con un potencial importante. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) lleva años colaborando con la Junta de Andalucía para detectar el mapa de los minerales críticos y de tierras raras en la comunidad, un trabajo que salió a la luz hace unos años y que permite saber ahora, cuando la urgencia apremia, cuáles son los puntos de la región donde las empresas podrían poner el foco para investigar la posible explotación de este tipo de recursos.

De hecho, Andalucía es la única comunidad autónoma que posee una cartografía de minerales críticos que identifica todos los recursos potenciales que deben contribuir a reforzar la independencia de la Unión Europea. Entre las posibilidades que aparecen en esta cartografía, se encuentran provincias que aún no se han sumado al mapa actual, como Almería, donde se han detectado indicios de litio asociado a salmueras en unas aguas termales en la Sierra de Almagrega, en Cuevas de Almanzora. A ello se suma el batolito de Los Pedroches -esto es, un afloramiento rocoso granítico vinculado a minerales como el cobalto, el wolframio o el estaño-, en la provincia de Córdoba, "una zona donde ya en el pasado se explotó amianto".

Precisamente esta zona aparece varias veces en la cartografía realizada por el IGME-CSIC y la Junta de Andalucía. De hecho, en lo que se refiere al wolframio, la zona de mayor interés está al sur del batolito, de Montoro hasta Villanueva de Córdoba y otra, de unos 80 kilómetros, que se extiende desde la Sierra de Andújar hasta las proximidades de Belalcázar. También en esta provincia se han encontrado indicios de tierras raras y de bismuto.

En Granada, por su parte, hay potencial para el vanadio, concretamente en el Complejo Alpujárride en la Zona Interna de la Cordillera Bética, en las sierras de Albuñuelas, Almijaras y Guájares, asociados a mineralizaciones de plomo, fundamentalmente.