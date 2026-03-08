Toni Valero afirma que la guerra en Irán está "golpeando a Andalucía" al afectar "directamente al campo andaluz"

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado del grupo Sumar en el Congreso por la provincia de Málaga, Toni Valero, ha concretado este domingo que "los bombardeos ilegales de Trump y Netanyahu contra Irán están también golpeando a Andalucía", puesto que la situación afecta "directamente al campo andaluz".

En un audio remitido a los medios, Valero ha advertido en relación que "en solo una semana, el gasoil agrícola ha subido un 25 por ciento y los fertilizantes alrededor de un 40 por ciento". Además, ha señalado que "en provincias como Almería se están encareciendo también los plásticos para los invernaderos".

"Hay que denunciar con claridad que detrás de estos aumentos hay un proceso especulativo que pagan agricultores profesionales y también pagarán los consumidores", ha señalado, al tiempo que ha agregado que "esta subida se produce tras el ataque imperialista de Donald Trump a Irán, que ha disparado el precio del petróleo", mientras que ha considerado que "Trump está llevando la muerte a Oriente Medio y el aumento de precios a Europa".

En concreto, ha recriminado que en Andalucía quienes pagan las consecuencias son "nuestros agricultores y los consumidores". De este modo, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "deje de justificar a Trump y se ponga del lado del campo andaluz. Tiene recursos y tiene competencias".

"Que deje de arrastrar los pies y actúe ya para apoyar a un sector agrario que está viendo cómo se disparan sus costes mientras sus márgenes se hunden", ha criticado.

Al hilo, ha apuntado también a PP y Vox al pedir "que dejen de bloquear cualquier intento de imponer un impuesto a los márgenes excesivos de beneficio de esas grandes multinacionales que están especulando con la energía y los insumos agrícolas".

"A Feijóo y a Abascal les gusta ir de patriotas, pero están protegiendo a las grandes empresas que especulan a costa de agricultores y consumidores", ha criticado.