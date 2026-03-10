Andalucía lanzará ayudas de 80 millones para modernizar polígonos industriales este marzo

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado este lunes en Córdoba que la Junta de Andalucía lanzará este mes de marzo la convocatoria de ayudas de 80 millones de euros para modernizar infraestructuras y servicios, desplegar energías renovables o implantar redes inteligentes en los polígonos industriales andaluces. El consejero ha presentado este lunes en Córdoba las principales líneas e incentivos asociados a la nueva Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), en un encuentro en el polígono industrial Tecnocórdoba, donde ha estado acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz.

El Parlamento andaluz aprobó la nueva ley de Espacios Productivos el pasado mes de diciembre y entrará en vigor el 24 de marzo. La norma busca modernizar, impulsar y proteger los polígonos industriales andaluces, facilitando suelo industrial, agilizando trámites o atrayendo inversiones.

2.377 polígonos industriales

El consejero de Industria ha informado en su comparecencia de que Andalucía cuenta con 2.377 polígonos industriales y espacios productivos repartidos en 540 municipios, un 14% de ellos en la provincia de Córdoba, con un total de 337 espacios. “Espacios que, en el conjunto de la comunidad, albergan más de 47.000 empresas, de ellas, cerca de 4.700 en la provincia cordobesa, y 10.000 autónomos pero que no siempre responden a las necesidades reales de quienes trabajan en ellos”, ha señalado.

En su intervención, Jorge Paradela ha explicado que el espíritu de la ley es la transformación de los polígonos industriales en espacios de alta competitividad y que eso sirva para multiplicar su capacidad para atraer inversión. "La nueva ley simplifica e impulsa la colaboración público-privada y facilita la transición ecológica y digital, introduciendo, además, un avance decisivo para ganar en eficacia mediante las entidades de gestión y modernización”, ha defendido el consejero, que ha asegurado que la industria andaluza está en un momento "francamente prometedor: ha crecido un 9,6% en 2025, se han creado 24.500 empleos industriales nuevos en Andalucía en un año y estamos captando más de 5.000 millones de euros de inversión industrial nueva por año”.

El alcalde Bellido, el consejero Jorge Paradella y el presidente de CECO, Antonio Diaz. / CÓRDOBA

Municipalismo y oportunidades

El alcalde, por su parte, ha valorado de forma muy positiva la nueva Ley de Espacios Productivos en Andalucía y ha agradecido a la Consejería de Industria que haya contado con el municipalismo y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para redactarla.

Asimismo, el regidor considera que la ley abre nuevas oportunidades estratégicas a las empresas, tanto de captación de fondos para inversiones como de inversiones en innovación, y entiende que es una oportunidad magnífica de colaboración público-privada en materias como el mantenimiento de la vía pública, limpieza o seguridad. "Esta ley lo que permite es que los empresarios se organicen en entidades de gestión de estos espacios productivos, de estos polígonos, y que con fondos públicos, tanto de la Junta de Andalucía como por supuesto de los ayuntamientos, se agilicen esas obras, esas necesidades que tienen en su día a día", ha resumido Bellido.

El consejero ha estado acompañado también por el viceconsejero Cristóbal Sánchez, que ha realizado una presentación a los empresarios de las soluciones que aporta la LEPA, y del delegado territorial de la Consejería en Córdoba, Agustín López.