Funcionarios de la Junta de Andalucía deberán permanecer dos años en su puesto si acceden por bolsa de empleo especial

Desde la aprobación de la Ley de Función Pública las oposiciones en Andalucía pueden incorporar una bolsa especial equivalente al 20% de las plazas ofertadas. A ella pueden acceder aquellos aspirantes que han aprobado pero que no han obtenido una plaza. De esta forma, si se queda algún puesto libre pueden accecer de forma directa no como interinos sino como funcionarios con un puesto provisional.

La puesta en marcha de este sistema estaba generando las primeras dificultades técnicas en la Junta de Andalucía de forma que la Consejería de Función Pública alcanzó este mes un acuerdo con los sindicatos para ordenar y regular su funcionamiento. Esta normativa ha sido ratificada a través de un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía este miércoles. Se trata de una medida que se enmarca dentro del plan de mejoras de condiciones laborales y salariales de los funcionarios puesto en marcha en esta legislatura.

Principal novedad: la bolsa extraordinaria

La principal novedad que se introduce es una limitación para garantizar la "continuidad de los servicios". De esta forma, durante un periodo de dos años cualquier persona que entre a través de ese sistema de la bolsa extraordinaria equivalente al 20% de las plazas ofertadas debe permanecer en su puesto. No puede concursar para una promoción interna o pedir un traslado a través de una convocatoria.

Esta medida aclara un complejo escenario jurídico que existía en estos momentos: los funcionarios que accedían a través de esta bolsa extraordinaria tenían la obligación de concursar en los procesos mientras que para aquellos que habían obtenido una plaza estas convocatorias estaban vetadas. Al establecer esta permanencia obligatoria se igualan todos los funcionarios y se permite dar una mayor continuidad a los servicios.

Del mismo modo, en ese tiempo de dos años las plazas ocupadas por esos funcionarios que entran en los puestos a través de los cupos de reserva no estarán disponibles para ningún tipo de convocatoria en concurso abierto y permanente.

"Se trata de evitar que cambien de puesto, aunque haga poco tiempo que se hayan incorporado y que ello afecte a la continuidad del servicio", subrayan desde la Consejería de Función Pública, promotora de este decreto.

Nuevas oposiciones en 2026

Esta medida se aplica sólo en las convocatorias de empleo público en cuyas bases aparezca una referencia directa a ese cupo extraordinario equivalente a un 20% del total de las bases ofertadas que queda en una bolsa de empleo especial.

Este año, la Consejería de Función Pública trabaja ya en las distintas convocatorias de plazas de la Administración General de la Junta de Andalucía. En total, se van a convocar al menos 2.566 plazas de turno libre correspondientes a la oferta pública de empleo de 2025, una cifra a la que se añadirán algunas no cubiertas del proceso de 2024. Estas se suman a las plazas de profesorado ya convocadas y a las del Servicio Andaluz de Salud, previstas a lo largo del año. En total, saldrán más de 20.000 este año.