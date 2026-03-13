Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BBVA concede 7.800 millones en nuevo crédito a empresas en Andalucía en 2025, un 6,8% más

En el caso de las pymes, una de cada cuatro en España trabajar con BBVA, según explica la propia entidad financiera

La Ciudad BBVA, sede corporativa del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en España.

La Ciudad BBVA, sede corporativa del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en España.

La Opinión

MADRID

BBVA concedió 97.442 millones de euros en nueva financiación a empresas en España durante 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior, ha explicado la entidad financiera este viernes en un comunicado. En el caso de Andalucía se han concedido 7.815 millones, con una subida interanual del 6,8%.

"La entidad consolida así su posición en este segmento no solo por el crecimiento del crédito, sino también por la captación de nuevos clientes", ha recalcado el banco.

En el caso de las pymes, una de cada cuatro en España decide trabajar con BBVA, lo que sitúa al banco como líder de captación, por tercer año consecutivo, según afirma la propia entidad.

Según el BBVA, esta evolución refleja el "impulso" del banco al tejido empresarial de Andalucía cib una propuesta que combina financiación, innovación tecnológica, acompañamiento especializado en todas las etapas de crecimiento de las empresas y una amplia oferta de soluciones.

Entre ellas figuran desede servicios de cobros y pagos para comercios hasta herramientas que facilitan la labor de las grandes empresas, las pymes y los autónomos en el día a día.

Apoyo a la creación de empresas

Además de con el crédito y las nuevas herramientas, BBVA continúa reforzando su propuesta de acompañamiento a las empresas. La entidad fue pionera en lanzar un servicio integral para la constitución de empresas en España en colaboración con Ayuda T Pymes.

"Este modelo permite constituir una sociedad sin tener que preocuparse por los trámites administrativos", recuerda el BBVA.

Archivo - Sede del BBVA en Madrid, a 3 de octubre de 2025, en Madrid (España).

La sede del BBVA en Madrid. / Europa Press

El servicio permite gestionar todo el proceso desde un único punto y firmar la escritura notarial de forma digital. Desde su lanzamiento, más de 1.000 empresas se han constituido con el acompañamiento de BBVA, "lo que refleja la buena acogida de este modelo entre los emprendedores", según ha afirmado la entidad.

