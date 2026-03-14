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Ayudas por el temporal

Andalucía destinará 61,5 millones de euros a obras de emergencia en cauces de Málaga y otras provincias tras las borrascas

El objetivo de las obras es restablecer los cauces y garantizar su seguridad de cara a posibles lluvias futuras

El río Guadiaro desbordado a la altura de Cortes de la Frontera.

El río Guadiaro desbordado a la altura de Cortes de la Frontera. / L. O.

La Opinión

Málaga

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha avanzado que la próxima semana se declararán obras de emergencia en cauces de las provincias de Málaga, Cádiz, Granada y Almería por un importe de 61,5 millones de euros. Así lo señaló al dar cuenta del desarrollo del Plan Andalucía Actúa, un paquete de 1.780 millones de euros impulsado por la Junta para hacer frente a las consecuencias de las borrascas que asolaron la comunidad entre noviembre y febrero.

El objetivo de estas obras, que adecuarán un total de 390 kilómetros, es "restablecer esos cauces y garantizar su seguridad de cara a posibles lluvias que puedan venir en los próximos meses".

En la provincia de Almería, la inversión rondará los 3,5 millones de euros y afectará a las comarcas del Poniente, el Levante y el Almanzora. Asimismo, ha recordado que el plan contempla 700 millones de euros en ayudas directas destinadas al sector primario.

Finalmente, Fernández-Pacheco ha lanzado un mensaje al PSOE, al que ha acusado de dedicarse "de manera sistemática a criticar a quien sí está haciendo algo" sin aportar propuestas en positivo. "Si no quieren colaborar para restablecer la normalidad después de las borrascas, que no lo hagan, pero, por favor, que no molesten", ha zanjado.

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Además, ha instado a los socialistas andaluces a preocuparse por cuándo su líder, María Jesús Montero, "va a dejar su escaño en Madrid para centrarse en la campaña y en Andalucía", cuestionando si mantienen su sillón en la capital "a costa de lo que sea" por la "poca confianza" que tienen en sus resultados electorales, pidiéndoles que dejen de "poner palos en las ruedas a la Junta de Andalucía".

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