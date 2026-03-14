Andalucía exige rebajas fiscales inmediatas ante el aumento del precio de los carburantes

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha exigido este sábado al Gobierno central que aplique "rebajas fiscales ya" ante una subida de los precios de los carburantes cuyas consecuencias estima que van a ser "incluso peor que las que supuso la guerra de Ucrania".

En declaraciones a los medios frente al Centro de Congresos y Exposiciones de Campohermoso, en Níjar (Almería), el consejero ha mostrado su especial preocupación por el "impacto real" que el coste del combustible tendrá en el sector primario.

Fernández-Pacheco ha reclamado al Ministerio que "mueva ficha" para ayudar a unos profesionales que ven cómo sus negocios y medios de vida se ven lastrados "como consecuencia de esta subida tan salvaje".

Además, ha criticado que el Gobierno de España "aún no ha hecho absolutamente nada" ante una situación en la que "son muchas las familias y los puestos de trabajo que están en juego".