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Andalucía exige rebajas fiscales inmediatas ante el aumento del precio de los carburantes

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, muestra su preocupación por el "impacto real" que el coste del combustible tendrá en el sector primario

Repostaje en una gasolinera.

Repostaje en una gasolinera. / L.O.

EFE

Almería

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha exigido este sábado al Gobierno central que aplique "rebajas fiscales ya" ante una subida de los precios de los carburantes cuyas consecuencias estima que van a ser "incluso peor que las que supuso la guerra de Ucrania".

En declaraciones a los medios frente al Centro de Congresos y Exposiciones de Campohermoso, en Níjar (Almería), el consejero ha mostrado su especial preocupación por el "impacto real" que el coste del combustible tendrá en el sector primario.

Fernández-Pacheco ha reclamado al Ministerio que "mueva ficha" para ayudar a unos profesionales que ven cómo sus negocios y medios de vida se ven lastrados "como consecuencia de esta subida tan salvaje".

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Además, ha criticado que el Gobierno de España "aún no ha hecho absolutamente nada" ante una situación en la que "son muchas las familias y los puestos de trabajo que están en juego".

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