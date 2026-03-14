La Junta cifra en "casi 1.800 millones" el ahorro al año para contribuyentes andaluces por sus bajadas de impuestos

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha reivindicado este sábado las "siete bajadas de impuestos" aprobadas por el Ejecutivo de Juanma Moreno (PP-A) desde 2019, que han permitido a los andaluces "ahorrarse hasta 1.794,2 millones de euros".

Según ha indicado este sábado en una nota la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, esta es la cantidad que los contribuyentes que tributaron en Andalucía en el último ejercicio fiscal "habrían pagado por encima de lo que realmente tuvieron que tributar de haberse mantenido la fiscalidad de 2018", último año completo de gobierno socialista en la Junta.

Se trata de una estimación realizada por la Dirección General de Tributos y la Secretaría General de Hacienda de la Junta de Andalucía a partir de las autoliquidaciones los últimos ejercicios cerrados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Itpajd) y el impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) (2025), del impuesto sobre el patrimonio (IP) y los Tributos sobre el Juego (2024), y del IRPF (2023).

Según detallan desde la Junta, en el Itpajd, se ha producido un ahorro de 494,2 millones de euros --356,2 millones por la modalidad de TPO, y 138 por la modalidad de AJD--; en el ISD, de 651,6 millones --222,4 millones por Sucesiones y 429,2 por Donaciones--; en Patrimonio, de 168,1 millones de euros, y en el IRPF, de 480,8 millones de euros.

Y ello, según puntualizan desde la Consejería de Hacienda, sin contar el impacto que podrán tener a partir de este año las nuevas deducciones aprobadas en la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que devengan en la declaración de la renta de 2025, y cuyo impacto estimado es de 62,6 millones de euros.

El número de contribuyentes que ha podido aplicarse cualquiera de las medidas de bajada de impuestos aprobadas desde 2019 asciende a 4.753.097, que es la suma de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas por cada uno de los tributos, aclaran desde la Consejería que dirige Carolina España.

Por provincias, Málaga y Sevilla son donde, en términos generales, se concentra un mayor número de beneficiarios, acaparando el 19,8% y el 22,6% del total --con 0,9 millones y 1,1 millones, respectivamente--, y Huelva, con un 6,5% --unos 306.700 beneficiarios--, donde menos, algo que, según puntualizan desde la Junta, "obedece a una mera cuestión demográfica".

Ayudas a las familias

Desde la Junta defienden que "todas las medidas de bajadas de impuestos adoptadas por el Gobierno andaluz desde 2019 han estado orientadas a ayudar a las familias, y especialmente a las que tienen rentas medias y bajas".

"Hemos aprobado siete bajadas de impuestos, que han permitido que Andalucía pase de ser un infierno fiscal a ser hoy una de las comunidades en las que menos impuestos se pagan", ha señalado en esa línea la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

Desde el Gobierno andaluz también remarcan que estas bajadas de impuestos han implementado medidas que facilitan el acceso a la vivienda --bajadas del Itpajd y el IRPF--, que dejan en manos de las familias una mayor proporción de sus salarios y rentas (IRPF) y que favorecen el mantenimiento del patrimonio familiar (IP, ISD).

"Las bajadas de impuestos formaban parte de los programas electorales con los que Juanma Moreno concurrió a las elecciones autonómicas de 2018 y 2022, y por los que terminó siendo elegido presidente de la Junta de Andalucía. Es un compromiso, por tanto, y como tal el Gobierno andaluz lo asume como una obligación", ha explicado la también portavoz de la Junta, Carolina España.

El Gobierno andaluz entiende que "las medidas implementadas vienen a resolver una injusticia". "En Andalucía hemos puesto en marcha esta estrategia de bajada de impuestos, porque éstos eran injustamente elevados", ha añadido la consejera portavoz, y ha apostillado que, "mientras el PSOE utilizó sus competencias normativas para subir impuestos, el PP las ha utilizado para bajarlos".