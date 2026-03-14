La Junta licita por tres millones de euros la gestión del Servicio de Mediación Penal durante dos años

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha sacado a licitación el nuevo contrato para gestionar el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (Sempa) durante los próximos dos años. Según ha detallado la Consejería este sábado en una nota, el contrato está dividido en ocho lotes --uno por provincia-- con un importe total de 3.078.813,58 euros (IVA incluido), por lo que las entidades interesadas pueden presentar ofertas para gestionar el servicio en una o varias provincias.

Desde el departamento que dirige José Antonio Nieto han aclarado que la gran novedad de este nuevo contrato es la ampliación del personal de las sedes de Almería y Granada ante el elevado volumen de asuntos tramitados. Solo esas dos provincias han gestionado el 54% de los acuerdos alcanzados en dos años.

El Sempa es un servicio público y gratuito creado por la Junta en 2024 para "impulsar la resolución de conflictos a través del diálogo y el acuerdo entre las partes, guiados por mediadores profesionales, y evitar juicios".

Desde su puesta en marcha ya ha evitado más de 3.700 pleitos, sobre todo relativos a delitos leves de lesiones, amenazas o hurtos, "demostrando su eficacia para aligerar la carga de trabajo de los tribunales y ahorrar tiempo y costes", según valoran desde el Gobierno andaluz, desde donde ponen de relieve que el tiempo medio en el que se cerraron los acuerdos logrados es de un mes, cuando estos asuntos en los tribunales se prolongarían durante año y medio o dos años.

El servicio se ubica en las principales sedes judiciales de las ocho capitales, si bien garantiza la atención al resto de los partidos judiciales, ya que el Sempa recibe asuntos derivados de juzgados penales de todo el territorio. En mayo de 2024 comenzó a funcionar en Almería, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, y en septiembre de ese año se implantó en Cádiz, Córdoba y Málaga. Desde entonces los jueces le han trasladado más de 8.100 asuntos.

Para su puesta en marcha, la Junta sacó a licitación un contrato por un año con la posibilidad de otros doce meses de prórroga. Una vez expirado este tiempo, la Consejería ha sacado a licitación un nuevo contrato por dos años prorrogable hasta un máximo de otras dos anualidades.

El contrato exige contar con un mínimo de tres profesionales, si bien en Almería y Granada se ha incrementado el personal mínimo a cinco y cuatro personas, respectivamente, ante el volumen de asuntos gestionados en ambas provincias en sus primeros dos años de funcionamiento, ya que acaparan casi el 46% de los asuntos derivados y casi el 54% de los acuerdos cerrados. Para ello, el importe de la licitación para el Sempa de Almería asciende a 567.369,91 euros, y para el servicio en Granada a 455.051,01 euros, mientras que el presupuesto previsto para el resto de las provincias es de 342.732,11 euros.

Requisitos

El equipo debe estar formado por al menos una persona titulada en Derecho con tres años de experiencia en mediación penal. Para el resto se exige un título de Grado o FP Superior y al menos un año de experiencia. Todos han de acreditar formación especializada.

Las entidades adjudicatarias deberán prestar el servicio durante 37 horas semanales, ajustando el horario a las necesidades de los usuarios y a la apertura de las sedes judiciales. Para facilitar el acceso de la ciudadanía, deberán garantizar la atención en horario de tarde al menos dos días en semana, inicialmente martes y jueves.

Las entidades interesadas deben presentar su oferta de manera telemática en el portal de licitación electrónica de la Junta. El plazo está abierto hasta el 18 de marzo a las 18,00 horas de la tarde.