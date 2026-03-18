UGT y CCOO claman contra las muertes en el tajo en Andalucía y proponen medidas para reducirlas: "Aquí fallece un trabajador cada tres días"

"En 2025 murieron 121 personas trabajadoras en Andalucía, una cada tres días. No vamos a aceptar que perder la vida en el tajo sea algo asumible". Esta es la reclamación que han lanzado de manera conjunta este miércoles los líderes autonómicos de UGT y Comisiones Obreras: Oskar Martín y Nuria López, respectivamente. Y frente a unas cifras de siniestralidad que tildan de "aberrantes", ambos sindicatos han elaborado un decálogo de medidas estructurales "para reducir la siniestralidad laboral".

"Desde 1988 han muerto más de 6.300 trabajadores en nuestra comunidad autónoma. Vamos a decirlo claro: los fallecimientos en el trabajo no pueden seguir siendo parte del ecosistema laboral andaluz", ha afirmado al respecto Oskar Martin, secretario general de UGT-A. "Si esto ocurriera en otro ámbito, como un partido de fútbol, la reacción social sería contundente, total e inmediata. Pero cuando ocurre en el trabajo, lo asumimos como algo inevitable".

"Estos accidentes mortales no son una fatalidad aleatoria, no es que te caiga un rayo. Son situaciones totalmente evitables con unas causas directas que debemos combatir", ha declarado por su parte Nuria López, secretaria general de CCOO-A, durante la rueda de prensa. "Ante este drama que sufrimos en Andalucía exigimos medidas estructurales y urgentes para poner fin a esta situación. Frente a esto, no valen paños calientes".

Una realidad que, según estos representantes sindicales, se explica en buena medida con que "el 46% de los accidentes graves y el 42% de las muertes laborales se produjeron en empresas que no habían realizado la evaluación de riesgos". "Cuando una empresa no la lleva a cabo no es un simple descuido administrativo. Estamos ante una negligencia grave que pone en peligro la vida de las personas trabajadoras", ha afirmado Martín.

10 medidas frente a las muertes en el tajo

Para reducir el número de víctimas de la siniestralidad laboral, desde Comisiones Obreras y UGT han elaborado un décalogo con "medidas estructurales" como la "implantación de un delegado territorial o sectoral de prevención". Con ello se persigue que, "pequeñas empresas que no tienen una persona de prevención", cuenten con "una figura experta que las visitaría para asesorar y constribuir a esa cultura preventiva", según el secretario general de UGT.

Ambos sindicatos también exigten la implantación de "un sistema andaluz de declaración de enfermedades profesionales", algo de lo que ya disponen "otras comunidades autónomas en España como Navarra o el País Vasco", según ha apuntado Nuria López. "Porque sí, las enfermedades profesionales en Andalucía se invisiblizan. Y hay una mala práctica de empresas y mutuas que se niegan a comunicar las derivadas del trabajo para evitar costos".

Otra de las reclamaciones es "atender la epidemia actual de salud mental en el ámbito laboral". También que "se integre la perspectiva de género" en esta materia, que "se investiguen todos los accidentes mortales y aquellos más graves" o que "se priorice la prevención de riesgos en los desplazamientos incluyéndolos dentro de los planes de las empresas". Por último, demandan "un impulso de la formación continua" en este ámbito, "la vigilancia de la salud preventiva" y "reforzar el sistema institucional andaluz".