Andalucía registra la valoración más baja del sistema sanitario público, con un 38,8% de opiniones positivas

El 51,6% de la población a nivel nacional ha mantenido una valoración positiva del funcionamiento del sistema sanitario público. No obstante, este promedio esconde una marcada desigualdad territorial. Así, Cantabria ha liderado la valoración con un 66,4% de opiniones favorables, situándose 14,8 puntos por encima de la media. En el extremo opuesto, Andalucía registra el índice más bajo con un 38,8%, lo que supone una brecha de 27,6 puntos porcentuales entre ambas comunidades.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota, los resultados del Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), han confirmado que la opinión de la ciudadanía sobre el sistema sanitario está "profundamente" ligada al desempeño de cada comunidad autónoma (CCAA). En un sistema donde las competencias están transferidas, el informe ha evidenciado "diferencias territoriales" en la percepción del funcionamiento del sistema sanitario.

Valoración de la Atención Primaria

Respecto a la Atención Primaria --el servicio más utilizado por la población (80,8%)-- el 80,4% de los usuarios ha calificado la atención recibida como buena o muy buena. Sin embargo, el análisis por comunidades ha revelado una distribución muy heterogénea. En el extremo superior, han destacado Cantabria y el País Vasco, donde los niveles de satisfacción positiva alcanzan el 90%, mientras que en los niveles más críticos, se sitúan Andalucía, Valencia y, especialmente, Galicia, que registra el porcentaje más bajo de satisfacción de todo el territorio, situándose por debajo del 73%.

Esta disparidad también se ha reflejado en los tiempos de espera para acceder al médico de familia. Frente a una demora media nacional de 9,15 días para quienes no obtienen cita el mismo día o al siguiente, el País Vasco se sitúa como la comunidad con menos demora, con solo 4,91 días. En el lado opuesto, los residentes en Andalucía sufren la espera "más prolongada del país", alcanzando una media de 11,16 días, seguida por Cataluña con 10,59 días.

En cuanto al ingreso hospitalario, la sanidad pública ha registrado una valoración del 81,4% de los pacientes, con una nota media de 7,02 puntos sobre 10, consolidándose como "uno de los servicios mejor valorados del sistema". En este servicio, Cantabria encabeza los niveles de excelencia con una nota de 7,64 puntos, seguida de Asturias (7,55) y el País Vasco (7,53), mientras la valoración desciende hasta los 6,62 puntos en Canarias y las ciudades autónomas.

Por otro lado, la coordinación entre los servicios de Atención Primaria y el ámbito hospitalario ha contado con una valoración del 49,4% de la población a nivel nacional. Por comunidades, el País Vasco ha registrado la mayor valoración, con un 65,8% de ciudadanos que aprueban la comunicación entre niveles asistenciales. En contraste, Canarias ha registrado el punto más bajo del país con un 39,6% de opiniones favorables.

Informe sobre los servicios de Urgencias

Respecto a los servicios de urgencias, el 48,7% de la población española ha recurrido a la red pública en el último año. Aunque la atención ha sido valorada positivamente por el 72,4% de los usuarios a nivel nacional, la forma en que se accede a este servicio depende "estrechamente" de la organización en cada comunidad autónoma.

Así, mientras que la Comunidad de Madrid ha registrado el mayor uso de urgencias hospitalarias de España (68,6%), en regiones como Canarias o Extremadura ha sido la Atención Primaria la que ha absorbido la mayoría de los casos (más del 55%), "aliviando la presión sobre los hospitales".

En cuanto a la calidad percibida, los servicios de emergencias 061 y 112 se han consolidado como los mejores valorados del sistema con una nota media nacional de 7,26 puntos, destacando especialmente el liderazgo de Castilla-La Mancha, con una puntuación de 7,90. Por su parte, las urgencias hospitalarias han obtenido sus valoraciones más altas en Cantabria y el País Vasco (6,71), frente a la percepción más crítica de Ceuta (5,05).

Salud mental, cada vez más usada

En relación con la salud mental, el informe ha revelado que el 19,9% de la población (prácticamente una de cada cinco personas) ha necesitado consultar a un profesional por un problema de salud o malestar emocional en el último año. De este grupo, el 51,1% fue atendido principalmente en el sistema público, donde el servicio recibe una valoración positiva del 56% por parte de sus usuarios.

Por otro lado, y a pesar de la variabilidad territorial detectada en otros indicadores, se ha mantenido una "sólida" y "mayoritaria preferencia" por la hospitalización pública, que elegiría el 73,9% de los ciudadanos frente al 23,9% que optaría por la sanidad privada.

Por último, esta confianza en el sistema público para los casos de "mayor complejidad" ha experimentado un crecimiento sólido de once puntos desde el año 2015, reafirmando que "la seguridad y los medios de los hospitales públicos siguen siendo el eje vertebrador y la opción de referencia para la población española".