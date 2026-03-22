Cerca de 500 emprendedores concurren con más de 275 'startups' innovadoras en los XIII Premios Emprendemos de la Junta

Un total de 494 personas emprendedoras han concurrido a la decimotercera edición de los 'Premios Emprendemos', una iniciativa promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Emprende, para "reconocer, apoyar y dar visibilidad a las 'startups' andaluzas más innovadoras, tanto de reciente creación como ya consolidadas, con hasta cinco años de vida".

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, los candidatos han presentado un total de 276 empresas, que serán evaluadas por la innovación que aplican al desarrollo de su actividad, su potencial de crecimiento y de generación de empleo, así como por su impacto social, económico y medioambiental. También se valorará su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En concreto, el perfil mayoritario de las personas que optan a estos reconocimientos responde al de un hombre (306 y un 61,9%), menor de 35 años (213 y un 43,1%). Los 75 candidatos masculinos restantes tienen una edad comprendida entre los 51 y los 65 años (15,2%). El 49,6% tiene estudios universitarios (245), lo que refleja un alto nivel formativo en el conjunto de candidaturas.

Por su parte, en materia de empleo, las empresas que concurren a estos premios suman un total de 920 trabajadores, 426 de ellos empleados por cuenta ajena. El 40,5% de los puestos de trabajo lo ocupan mujeres (373) y un 39,3% (362 trabajadores) tiene formación universitaria.

En relación a la forma jurídica, las 276 empresas candidatas son, en su mayoría, autónomos (137 y un 49,6%) y sociedades limitadas (120 y un 43,5%). Le siguen las sociedades cooperativas (18; un 6,5%) y una sociedad civil (0,3%).

En contexto, el sector con mayor representación en esta edición es el de actividades profesionales, científicas y técnicas, que reúne 51 candidaturas, lo que supone el 18,48% del total. Se trata de un ámbito especialmente dinámico dentro del ecosistema emprendedor andaluz, caracterizado por proyectos de alto valor añadido que incorporan conocimiento especializado, investigación aplicada y soluciones tecnológicas avanzadas.

En esta línea, le siguen las empresas de información y comunicaciones, con 41 candidaturas (14,86%), y las de otros servicios, que suman 35 proyectos (12,68%), consolidando así un bloque de sectores intensivos en conocimiento, que destacan "por su capacidad para generar innovación, impulsar la competitividad y contribuir a la transformación económica de Andalucía". También destacan las firmas dedicadas a actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (26; 9,42%) y educación (24; 8,70%).

En menor medida, se encuentran empresas dedicadas a la industria manufacturera (20 y 7,25%), a actividades sanitarias y de servicios sociales (17 y 6,16%) y a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (13 y 4,71%). El resto de sectores --hostelería, actividades administrativas, construcción, transporte, actividades de los hogares y otros-- presenta una participación menor, completando el mapa sectorial de esta edición.

Atendiendo a la procedencia geográfica, el mayor número de candidaturas se ha registrado en Cádiz (57), seguida de Jaén (50), Málaga (35), Granada (33), Sevilla (29), Huelva (26), Almería (25) y Córdoba (21).

Próximas fases

Según ha precisado la Administración autonómica, las 276 candidaturas presentadas concurren ahora a la fase provincial, en la que jurados territoriales, formados por emprendedores y empresarios referentes y expertos en financiación, seleccionarán a las 50 mejores durante los meses de mayo y junio.

Todas ellas serán distinguidas con el sello TOP50 en la gala regional que se celebrará en Huelva, el 25 de junio, y sólo una será la empresa ganadora de esta edición, que recibirá una dotación económica de 5.000 euros, financiada por MicroBank.

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Asimismo, se otorgará un reconocimiento a la empresa mejor valorada en cada una de las provincias andaluzas. Las TOP50 tendrán acceso preferente a la participación en eventos de referencia con corporaciones y 'startups' en los que colabore Andalucía Emprende, tanto de ámbito local como nacional e internacional.