Tren AVE
Moreno: "Andalucía está preparada para una de sus mejores Semanas Santas pese al AVE"
El presidente andaluz anima a andaluces y españoles a disfrutar de la Semana Santa, resaltando su valor económico, cultural y patrimonial en cada municipio
Efe
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado este domingo que en Andalucía todo está listo y preparado para afrontar la que, a su juicio, será una de las mejores Semanas Santas de los últimos años pese a la falta de AVE directo entre Madrid y Málaga por la reparación de un talud derrumbado en Álora.
En declaraciones a Canal Sur recogidas por EFE antes de asistir al pregón de la Semana Santa de Sevilla, Moreno ha manifestado que está todo listo para la que, en su opinión, será una de las mejores Semanas Santas de Andalucía de los últimos años pese al impacto que, dice, puede tener la desconexión ferroviaria en la celebración de esta festividad.
"Es verdad que tenemos una incidencia importante en la ciudad de Málaga como consecuencia de la falta de conexión pero, más allá de eso, si tenemos buen tiempo todo está preparado, todo está dispuesto para tener una de las mejores Semanas Santas de los últimos años, así que espero y deseo que todo salga bien", ha indicado.
El presidente andaluz ha subrayado la relevancia de la Semana Santa en Andalucía, una tradición que, afirma, "va más allá de la fe" porque aúna "economía, cultura, patrimonio, artesanía, arte" y "muchas cosas más".
Ha animado a los andaluces y a los españoles a asistir a Andalucía para conocer esta tradición, que tiene en cada municipio su propia "idisioncrasia, naturaleza, historia y evolución".
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