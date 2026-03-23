Los últimos días de Juanma Moreno antes de abrir las urnas en Andalucía: primeras piedras de hospitales y grandes anuncios

La ampliación del hospital de La Axarquía, el proyecto del nuevo hospital de Cádiz, una comunidad terapéutica en Jerez o la primera piedra del Hospital Materno Infantil de Huelva. La lista de inauguraciones de complejos sanitarios a las que ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en los últimos días es tan larga que hace pensar que las elecciones están más cerca de lo esperado. El presidente ha convocado de forma sorpresiva una comparecencia este lunes a las 20,30 horas. Si convoca elecciones tocarían el próximo 17 de mayo.

Moreno recorre en los últimos días el territorio andaluz entre un baño de masas. Saluda a niños mientras promete la gratuidad de las escuelas infantiles para los menores de un año el próximo curso y a enfermos a quienes les recuerda que esta misma semana podrán pedir recetas con sus móviles. El calendario avanza y las apuestas para dar con una fecha en la que celebrar las elecciones autonómicas se reducen.

Por el momento, se desconoce el domingo escogido por el dirigente popular para poner las urnas en los colegios de la comunidad autónoma. Aún así, los movimientos de los últimos días hacen pensar que se adelantarán un poco y se celebrarán el 31 de mayo, lo que obligaría a convocar justo tras la Semana Santa, el próximo martes 7 de abril. La fecha se conocerá en los próximos días o semanas. Una vez Moreno anuncie la disolución de la Cámara autonómica pasarán 54 días hasta su celebración.

Moreno deja atrás la crisis de los cribados

Después de la crisis de los cribados, la tragedia de Adamuz y la catástrofe provocada por el temporal han aupado a un Moreno que vuelve a soñar con la mayoría "de estabilidad", por no decir absoluta, que amenaza el auge de Vox. De la mano de su hombre fuerte, Antonio Sanz, consejero de Salud, Presidencia y Emergencias, se afanan para darle una vuelta a la cartera que más dolores de cabeza provoca al presidente y más desgaste ha causado en su perfil. Ahora, todo son fotos, primeras piedras y aplausos relacionados, sobre todo, con la sanidad pública.

En repetidas ocasiones, el presidente de la Junta ha confirmado su voluntad de llegar al fin de esta legislatura, que se cumple en junio. Sin embargo, sobre el papel, la legislatura ya está terminada. Esta semana se aprobarán las últimas leyes de la legislatura y las intervenciones de los portavoces de los grupos en el Parlamento de la semana pasada sonaban ya a despedida. Moreno solo tiene que pulsar el botón.

Hace ahora un mes, en la sesión de control al Gobierno, Moreno dio una de las pocas pistas sobre cuándo podrían celebrarse los comercios: el Parlamento se disolverá en el mes de abril y en la legislatura no hay tiempo para mucho más.

Políticos entre farolillos y romeros

Las posibilidades se reducen y en los pasillos del Parlamento de Andalucía son cada vez más quienes piensan que los comicios no llegarán a junio y tendrán lugar a finales de mayo. El fin de semana después de El Rocío se sitúa como una fecha clave: antes de la visita del papa a España, a la que Moreno podría ir ya como vencedor, y antes de que llegue el calor y los ciudadanos comiencen a ir a la playa los fines de semana.

No será la primera vez que los políticos andaluces se paseen por ferias, Corpus y romerías en busca del voto de la ciudadanía. Ya en los últimos comicios autonómicos vimos a dirigentes nacionales como la líder de Sumar, Yolanda Díaz, o la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que pronto tendrá que dejar su cargo, entre farolillos y al presidente de la Junta con una vara en las marismas, saludando romeros.

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Una vez el presidente disuelva el Parlamento, se acabaron las leyes, los decretos y las inauguraciones. Los partidos se recluirán unos días para reforzarse y formalizar su estrategia de cara a una campaña que se prevé polarizada y con altavoz nacional. Así, organizarán las listas, ardua tarea para el PSOE, o decidirán como concurren, encargo que tendrán que enfrentar las formaciones a la izquierda de los socialistas.